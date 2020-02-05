Заснеженный алтайский город сняли с высоты птичьего полета

Фотографиями в Facebook поделилась главный редактор газеты Людмила Кейбол.
В городе активно убирают снег с улиц. Из-за потепления погрузчик пришлось сменить на другой с цепями на колесах. Гусенечная техника пробивает метровые сугробы.
После одного из сильных снегопадов журналисты «Змеиногорского вестника» запустили в небо квадрокоптер. Снимки получились впечатляющие — город на них утопает в снегу.
Фотографиями в Facebook поделилась главный редактор газеты Людмила Кейбол.
В городе активно убирают снег с улиц. Из-за потепления погрузчик пришлось сменить на другой с цепями на колесах. Гусенечная техника пробивает метровые сугробы.
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