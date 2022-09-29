Застал врасплох: корреспонденты altapress.ru сфотографировали сентябрьский снегопад

Метель длилась минут 15. Но мы успели ее заснять и вынуждены поделиться фотографиями.
Кстати, некоторые машины покрылись приличным слоем снега, пока стояли в барнаульских пробках.
Ранее первый снег выпал в Новосибирске.
В Барнауле 29 сентября выпал первый снег. Причем через несколько минут и даже час он не растаял: зеленые деревья так и стоят, одетые в белое. Корреспонденты altapress.ru уже шли домой, когда погодное явление внезапно дало о себе знать.
Метель длилась минут 15. Но мы успели ее заснять и вынуждены поделиться фотографиями.
Кстати, некоторые машины покрылись приличным слоем снега, пока стояли в барнаульских пробках.
Ранее первый снег выпал в Новосибирске.
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