7 октября
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Жизнь

Заставлять мобилизованного покупать экипировку назвали незаконным

Заставлять мобилизованных покупать за свой счет экипировку и форму незаконно, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Если военнослужащего пытаются обязать покупать вещи самостоятельно, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Какие вещи мобилизованный может взять с собой:

  • Предметы личной гигиены;
  • Перчатки тактические;
  • Походную сидушку;
  • Фонарик;
  • Батарейки.
  • Термобелье;
  • Подшлемник (спортивную шапку);
  • Мультитул (многофункциональный компактный инструмент);
  • Теплоиды (химическую грелку).

Ранее в российском регионе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.

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