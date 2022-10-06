Заставлять мобилизованного покупать экипировку назвали незаконным

Если военнослужащего пытаются обязать покупать вещи самостоятельно, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.
Какие вещи мобилизованный может взять с собой:
- Предметы личной гигиены;
- Перчатки тактические;
- Походную сидушку;
- Фонарик;
- Батарейки.
- Термобелье;
- Подшлемник (спортивную шапку);
- Мультитул (многофункциональный компактный инструмент);
- Теплоиды (химическую грелку).
Ранее в российском регионе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.