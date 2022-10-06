Заставлять мобилизованного покупать экипировку назвали незаконным

Заставлять мобилизованных покупать за свой счет экипировку и форму незаконно, сообщает правительственный портал « Объясняем.рф ».

Если военнослужащего пытаются обязать покупать вещи самостоятельно, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Какие вещи мобилизованный может взять с собой:

Предметы личной гигиены;

Перчатки тактические;

Походную сидушку;

Фонарик;

Батарейки.

Термобелье;

Подшлемник ( спортивную шапку);

спортивную шапку); Мультитул ( многофункциональный компактный инструмент);

многофункциональный компактный инструмент); Теплоиды ( химическую грелку).

Ранее в российском регионе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.