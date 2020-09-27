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Жизнь

Застенчивая сибирская белка стала новой звездой YouTube

В интернете набирает популярность ролик с белкой, которая «зависла» после нескольких съеденных орехов. Видео сняли в Красноярске, пишет «СибДепо».

Белка.
Белка.
СС0

Двухминутный ролик с названием «Squirrel Freezes after Feeding on Fresh Snacks» («Белка замирает после кормления свежими закусками») опубликовали на ютуб-канале ViralHog.

На кадрах видно, как белка ест кедровые орехи с рук мужчины. Спустя какое-то время она замирает и стоит в неподвижном положении несколько минут, скромно перебирая лапками. Мужчине в это время удалось сложить несколько орехов в ее лапы.

«Не бойся. Че ты боишься? Че испугалась? Бери… Белка, ты сломалась что ли? Не бойся, на», —говорит мужчина на видео.

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