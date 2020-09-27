Застенчивая сибирская белка стала новой звездой YouTube

Двухминутный ролик с названием «Squirrel Freezes after Feeding on Fresh Snacks» («Белка замирает после кормления свежими закусками») опубликовали на ютуб-канале ViralHog.
На кадрах видно, как белка ест кедровые орехи с рук мужчины. Спустя какое-то время она замирает и стоит в неподвижном положении несколько минут, скромно перебирая лапками. Мужчине в это время удалось сложить несколько орехов в ее лапы.
«Не бойся. Че ты боишься? Че испугалась? Бери… Белка, ты сломалась что ли? Не бойся, на», —говорит мужчина на видео.