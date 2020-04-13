Застройщик подарит барнаульской больнице аппарат ИВЛ за 3 млн рублей

10 апреля был подписан договор о поставке в больницу «Моторщики» нового аппарата ИВЛ стоимостью более 3 млн рублей. Согласно документу, аппарат должен прибыть в мае.
Почему в «Моторщики»?
Владимир Отмашкин объясняет свой выбор наличием инфекционного отделения в больнице. Кроме того, в этом году у медучреждения юбилей — ему исполняется 50 лет. Поэтому, по словам руководителя «Союза», новый аппарат — это не только инструмент для борьбы с вирусом и материальная поддержка врачей, но и подарок на день рождения. Правда, отметить праздник не удалось — карантин не позволяет.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор ИСК «Союз»:
Мы должны были участвовать в праздновании 50-летия больницы, но сложившаяся ситуация нам этого не позволила. Почему мы приобрели ИВЛ — понятно. Это самый востребованный аппарат при борьбе с коронавирусом сегодня.
Предприниматель отметил, что для его компании «взаимоотношения с медициной» имеют большое значение. Он добавил, что «Союз» уже не в первый раз помогает городским больницам — к примеру, ранее были выделены значительные средства на ремонт городской больницы № 8.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор ИСК «Союз»:
Врачи — люди не особенно требовательные, мы тоже стараемся к ним не лезть, но, когда возникают проблемы со здоровьем у наших сотрудников, я отправляю их на лечение в больницы, которым ранее была оказана помощь. У нас добрые партнерские отношения, без всякой корысти и особой заинтересованности.
О подготовке компании к коронавирусу
По словам Отмашкина, «Союз» подготовился к пандемии заблаговременно: меры предосторожности начали внедрять еще тогда, когда заражены были только граждане КНР. Прежде всего были сделаны дезинфекция и очистка воздуха, также в компании перестали использовать служебные машины, чтобы избежать недопустимой близости большого числа сотрудников. «Я сказал, чтобы ходили пешком, общественным транспортом не пользовались», — добавил предприниматель.
Сам генеральный директор работает в удаленном режиме, он находится на самоизоляции. Отмашкин отметил, что в «Союзе» установлено свыше 100 камер, через которые он следит за работой компании в режиме онлайн.
Что происходит с рынком недвижимости
Девиз всей команды «Союз» звучит так: «Удобство клиента важнее удобства компании». Владимир Николаевич отмечает, что «Союз» работает для покупателей жилья, несмотря на любые внешние обстоятельства.
Владимир Отмашкин,
генеральный директор ИСК «Союз»:
Для нашей компании это не первый кризис, который мы пройдем и выдержим! У нас очень эффективные бизнес-процессы, так как мы строим одновременно в Барнауле два жилых комплекса. Один из них — ЖК «Новая высота» — готов на 90%. А ЖК «Лапландия», где одновременно возводятся два дома, строится за счет собственных средств, без привлечения банковского финансирования. При этом уже сейчас проекты одобрены ПАО «Сбербанк», и по ним получено положительное кредитное решение, что является дополнительной гарантией для завершения строительства. Поэтому купить квартиру в ГК «Союз» не страшно! Для тех, кто планирует покупку сегодня, это возможность сохранить деньги. Ведь инвестиции в недвижимость ГК «Союз» продолжают быть выгодными.
Диджитализация бизнес-процессов в «Союзе»
Генеральный директор также пояснил, что в «Союзе» оказались готовы к вызову времени лучше остальных: вся ИТ-инфраструктура уже сейчас полностью готова к консультациям и бронированию квартир в режиме онлайн.
«Мы добавили онлайн-трансляцию со стройки жилых комплексов для спокойствия покупателей», — говорит Владимир Николаевич.
Задолго до объявления «выходных недель» специалисты компании планомерно работали над диджитализацией процессов и, например, запустили одобрение ипотечных кредитов на сайте.
Строительная компания «Союз» была и остается одним из самых надежных застройщиков России с большим капиталом, с большой подушкой ликвидности и хорошо выстроенными онлайн- и бизнес-процессами. А это значит, что в любой ситуации наш покупатель получит надежное обслуживание со стороны наших специалистов и может быть всегда уверен в завтрашнем дне, — отметил Владимир Отмашкин.
ГК «Союз» — один из лидеров жилищного строительства в России. За 15 лет своей истории компания построила 1 млн кв. метров площадей, которые стали домом для 20 тысяч российских семей. Сегодня регионы присутствия «Союза» — Алтайский край, Новосибирская область и Санкт-Петербург.
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