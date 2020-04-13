Застройщик подарит барнаульской больнице аппарат ИВЛ за 3 млн рублей

Инвестиционно-строительная компания « Союз » в лице генерального директора Владимира Отмашкина передала в дар новый аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) городской больнице № 11 («Моторщики»). Об этом стало известно от самого гендиректора, который в целях соблюдения самоизоляции отвечал на вопросы журналистов из своего дома.

10 апреля был подписан договор о поставке в больницу «Моторщики» нового аппарата ИВЛ стоимостью более 3 млн рублей. Согласно документу, аппарат должен прибыть в мае.

Почему в «Моторщики»?

Владимир Отмашкин объясняет свой выбор наличием инфекционного отделения в больнице. Кроме того, в этом году у медучреждения юбилей — ему исполняется 50 лет. Поэтому, по словам руководителя «Союза», новый аппарат — это не только инструмент для борьбы с вирусом и материальная поддержка врачей, но и подарок на день рождения. Правда, отметить праздник не удалось — карантин не позволяет.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Мы должны были участвовать в праздновании 50-летия больницы, но сложившаяся ситуация нам этого не позволила. Почему мы приобрели ИВЛ — понятно. Это самый востребованный аппарат при борьбе с коронавирусом сегодня.

Предприниматель отметил, что для его компании «взаимоотношения с медициной» имеют большое значение. Он добавил, что «Союз» уже не в первый раз помогает городским больницам — к примеру, ранее были выделены значительные средства на ремонт городской больницы № 8.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Врачи — люди не особенно требовательные, мы тоже стараемся к ним не лезть, но, когда возникают проблемы со здоровьем у наших сотрудников, я отправляю их на лечение в больницы, которым ранее была оказана помощь. У нас добрые партнерские отношения, без всякой корысти и особой заинтересованности.

О подготовке компании к коронавирусу

По словам Отмашкина, «Союз» подготовился к пандемии заблаговременно: меры предосторожности начали внедрять еще тогда, когда заражены были только граждане КНР. Прежде всего были сделаны дезинфекция и очистка воздуха, также в компании перестали использовать служебные машины, чтобы избежать недопустимой близости большого числа сотрудников. «Я сказал, чтобы ходили пешком, общественным транспортом не пользовались», — добавил предприниматель.

Сам генеральный директор работает в удаленном режиме, он находится на самоизоляции. Отмашкин отметил, что в «Союзе» установлено свыше 100 камер, через которые он следит за работой компании в режиме онлайн.

Что происходит с рынком недвижимости

Девиз всей команды «Союз» звучит так: «Удобство клиента важнее удобства компании». Владимир Николаевич отмечает, что «Союз» работает для покупателей жилья, несмотря на любые внешние обстоятельства.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

Для нашей компании это не первый кризис, который мы пройдем и выдержим! У нас очень эффективные бизнес-процессы, так как мы строим одновременно в Барнауле два жилых комплекса. Один из них — ЖК «Новая высота» — готов на 90%. А ЖК «Лапландия», где одновременно возводятся два дома, строится за счет собственных средств, без привлечения банковского финансирования. При этом уже сейчас проекты одобрены ПАО «Сбербанк», и по ним получено положительное кредитное решение, что является дополнительной гарантией для завершения строительства. Поэтому купить квартиру в ГК «Союз» не страшно! Для тех, кто планирует покупку сегодня, это возможность сохранить деньги. Ведь инвестиции в недвижимость ГК «Союз» продолжают быть выгодными.

Диджитализация бизнес-процессов в «Союзе»

Генеральный директор также пояснил, что в «Союзе» оказались готовы к вызову времени лучше остальных: вся ИТ-инфраструктура уже сейчас полностью готова к консультациям и бронированию квартир в режиме онлайн.

«Мы добавили онлайн-трансляцию со стройки жилых комплексов для спокойствия покупателей», — говорит Владимир Николаевич.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

Задолго до объявления «выходных недель» специалисты компании планомерно работали над диджитализацией процессов и, например, запустили одобрение ипотечных кредитов на сайте.

Строительная компания «Союз» была и остается одним из самых надежных застройщиков России с большим капиталом, с большой подушкой ликвидности и хорошо выстроенными онлайн- и бизнес-процессами. А это значит, что в любой ситуации наш покупатель получит надежное обслуживание со стороны наших специалистов и может быть всегда уверен в завтрашнем дне, — отметил Владимир Отмашкин.

ГК «Союз» — один из лидеров жилищного строительства в России. За 15 лет своей истории компания построила 1 млн кв. метров площадей, которые стали домом для 20 тысяч российских семей. Сегодня регионы присутствия «Союза» — Алтайский край, Новосибирская область и Санкт-Петербург.

ООО «СЗ ИСК «Союз». Проектные декларации — www.isk-soyuz.ru