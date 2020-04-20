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Жизнь

Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут прилететь домой 20 апреля

20 апреля в Новосибирск прилетит рейс из Вьетнама с сибирскими туристами, пишет НГС со ссылкой на посольство России во Вьетнаме.

Вьетнам.
Вьетнам.
СС0

Рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск должен был вылететь 20 апреля в 9:05. На него смогут попасть жители, которые проживают в Томской области, Кемеровской области и Алтайском крае, говорится в сообщении посольства.

Как следует из онлайн-табло Толмачева, рейс из Камрани задерживается и прибудет в 17:40 по местному времени.

Как и ранее, жителей Алтайского края доставят в регион и направят на «домашний карантин», у кого такой возможности нет — отправятся в обсерватор Первомайского района. Он оборудован на базе санатория «Сосновой бор».

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