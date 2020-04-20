Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут прилететь домой 20 апреля

Рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск должен был вылететь 20 апреля в 9:05. На него смогут попасть жители, которые проживают в Томской области, Кемеровской области и Алтайском крае, говорится в сообщении посольства.
Как следует из онлайн-табло Толмачева, рейс из Камрани задерживается и прибудет в 17:40 по местному времени.
Как и ранее, жителей Алтайского края доставят в регион и направят на «домашний карантин», у кого такой возможности нет — отправятся в обсерватор Первомайского района. Он оборудован на базе санатория «Сосновой бор».