Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут прилететь домой 20 апреля

20 апреля в Новосибирск прилетит рейс из Вьетнама с сибирскими туристами, пишет НГС со ссылкой на посольство России во Вьетнаме.

Рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск должен был вылететь 20 апреля в 9:05. На него смогут попасть жители, которые проживают в Томской области, Кемеровской области и Алтайском крае, говорится в сообщении посольства.

Как следует из онлайн-табло Толмачева, рейс из Камрани задерживается и прибудет в 17:40 по местному времени.

Как и ранее, жителей Алтайского края доставят в регион и направят на «домашний карантин», у кого такой возможности нет — отправятся в обсерватор Первомайского района. Он оборудован на базе санатория «Сосновой бор».