Застрявшим в Таиланде сибирякам платят по 72 тысячи рублей в месяц

Сибирякам, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за коронавируса и отменных рейсов, начали выплачивать компенсации, пишет « КП-Новосибирск ».

Компенсации весьма внушительные: 2400 рублей в сутки — взрослому, 1600 — ребенку. Платит, естественно, российская сторона, а не принимающая.

Выплаты начинают «капать» с того дня, когда билет домой «сгорел». Фактически, компенсация положена всем, у кого билеты на даты с 16 марта по 31 мая.

«У нас двое взрослых и два ребенка. Получается восемь тысяч в день получаем. Нам на шесть дней сначала задержали выплату, а потом пришло сразу 48 тысяч», — рассказала изданию одна из сибирячек, которая застряла Таиланде.

По ее словам, выплаты идут ежедневно «на карточку». Для этого семья заполнила анкету на Госуслугах, подтвердив, что их самолет отменили — с 17 апреля.

Таким образом, семья сибиряков из четырех человек получит от государства 240 тыс. рублей.