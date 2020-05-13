Засуха, ливни, смерчи на фоне пандемии: климатолог рассказал о предстоящем високосном лете

Летом в России участятся природные катаклизмы — на страну могут обрушиться смерчи и ураганы, в одних регионах возможны сильные ливни, а в других — засуха.

Такой прогноз дал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев, пишет ura.ru.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — рассказал климатолог.

Природные катаклизмы могут затронуть все регионы страны, однако предсказать, где они будет более разрушительными, почти невозможно, отметил эксперт. Он подчеркнул, что, как правило, они локальные и кратковременные.

В последние годы в России летние периоды бывают теплыми и входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так может случиться и в этом году, считает климатолог.

Предвестник землетрясений

В августе прошлого года в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. Рыбу еще называют предвестником землетрясений и цунами.

Японцы считают сельдяного короля предвестником цунами и землетрясений. По легендам, сельдяные короли обитают возле океанского дна и поднимаются на поверхность только перед приближением каких-либо природных катаклизмов.

О рыбе

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.