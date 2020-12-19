Затишье перед бурей. Снегопады, метели и сильный ветер ударят по Алтайскому краю

18 декабря температура воздуха составит −3…−8 градусов, местами в предгорьях будет до +2 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 13−18 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков На дорогах сильная гололедица. Температура в краевой столице составит −4…−6 градусов.
Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.
На 20 декабря в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«В Алтайском крае днем 20 декабря ожидается снег, временами сильный снег, в предгорьях мокрый снег, метели, усиление ветра до 14−19 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.