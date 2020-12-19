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Жизнь

Затишье перед бурей. Снегопады, метели и сильный ветер ударят по Алтайскому краю

Выходные в Алтайском крае начинаются с достаточно благоприятной погоды — в субботу в регионе не ожидается существенных осадков, однако уже 20 декабря синоптики предупреждают о метелях, сильном ветре и снегопадах.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

18 декабря температура воздуха составит −3…−8 градусов, местами в предгорьях будет до +2 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 13−18 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков На дорогах сильная гололедица. Температура в краевой столице составит −4…−6 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.

На 20 декабря в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«В Алтайском крае днем 20 декабря ожидается снег, временами сильный снег, в предгорьях мокрый снег, метели, усиление ветра до 14−19 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

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