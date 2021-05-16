Затон готовится к возможной эвакуации населения

МЧС готовится к подъему воды до критического уровня и эвакуации населения в районе Затон, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2004 году паводок в Затоне.

В Затоне прошло выездное совещание по паводковой ситуации. По данным замначальника барнаульского управления по делам ГОЧС Владимира Тяглово, 14 мая уровень Оби составлял 516 сантиметров. За день он поднялся на 3 сантиметра. Критическая же отметка для затона — 550 сантиметров.

По словам начальника территориального управления Валентины Михайловой, в микрорайоне провели подворовой обход, уже известно количество мест, требуемых для пунктов временного размещения. Под особым контролем инвалиды, беременные и дети до года. Определены места для эвакуации животных на незатопляемых территориях.

Руководитель барнаульского речпорта Александр Круг отметил, что у пирса готовы теплоходы для возможной эвакуации.