Затон «в огне»: как в Барнауле ликвидировали условную авиакатастрофу. Фоторепортаж altapress.ru

Учения состоялись при участии губернатора Алтайского края Виктора Томенко и главы региональной столицы Вячеслава Франка.
По легенде, на территории Затона рухнул пассажирский самолет. В результате ЧП произошло возгорание нескольких жилых домов.
Оперативным службам и спасателям предстояло помочь выжившим на борту самолета, а также ликвидировать возникший пожар и уберечь микрорайон от распространения огня.
Все мероприятия были успешно выполнены. В итоговом сообщении по результатам работы специалистов говорится:
В городе Барнауле в поселке Затон на месте ЧС завершены работы. Всем нуждающимся оказана медицинская и психологическая помощь. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения. Граждане, проживавшие в поврежденных строениях, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Органами соцзащиты решаются вопросы компенсационных выплат.
О том, как прошли учения — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.