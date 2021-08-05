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Жизнь

Затон «в огне»: как в Барнауле ликвидировали условную авиакатастрофу. Фоторепортаж altapress.ru

Большие учения прошли в четверг, 5 августа, в барнаульском микрорайоне Затон, где, согласно легенде масштабной тренировки, произошло крушение самолета сообщением «Новосибирск — Барнаул».

Учения по ликвидации авиакатастрофы в Затоне.
Учения по ликвидации авиакатастрофы в Затоне.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Учения состоялись при участии губернатора Алтайского края Виктора Томенко и главы региональной столицы Вячеслава Франка.

По легенде, на территории Затона рухнул пассажирский самолет. В результате ЧП произошло возгорание нескольких жилых домов.

Оперативным службам и спасателям предстояло помочь выжившим на борту самолета, а также ликвидировать возникший пожар и уберечь микрорайон от распространения огня.

Все мероприятия были успешно выполнены. В итоговом сообщении по результатам работы специалистов говорится:

В городе Барнауле в поселке Затон на месте ЧС завершены работы. Всем нуждающимся оказана медицинская и психологическая помощь. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения. Граждане, проживавшие в поврежденных строениях, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Органами соцзащиты решаются вопросы компенсационных выплат.

О том, как прошли учения — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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