Затраты: что делать, когда уже «все сократили»

Зоя Стрелкова, признанный эксперт в оптимизации затрат, проведет семинар «Стратегическое управление затратами» 19 и 20 сентября в Барнауле (18+). Сделать из проблемы новую статью дохода — нетривиальная задача, и именно этому собственники и ТОПы компаний будут учиться 48 часов.

Практика показывает, что участники уходят с тренинга с запасом идей на два-три года вперед. С идеями и пониманием, как их внедрять здесь и сейчас.

Как это происходит

Каждый участник в течение двух дней семинара прорабатывает статьи расходов своего предприятия, опираясь на:

Основные концепции управления затратами , «заземленные» до конкретных инструментов.

«заземленные» до конкретных инструментов. Специальный метод поиска идей: «4 стратегии управления затратами».

Примеры , примеры , массу примеров из различных отраслей. Здесь и проверенная «классика», и нестандартные решения

примеры массу примеров из различных отраслей. Здесь и проверенная «классика», и нестандартные решения Обсуждения и работу в малых группах , обмен опытом.

обмен опытом. Исчерпывающий материал , ориентированный не на финансистов , а на «управленцев», нефинансовых менеджеров и специалистов.

Подробности программы опубликованы на сайте «Магис Бизнес». Там же — информация об актуальных ценах на участие и возможность забронировать билет.

Внимание!

4 сентября «Магис Бизнес» организует бесплатный вебинар для бизнес сообщества от Зои Стрелковой «Расходы компании: что с ними делать, когда уже «все сократили».

Это отличный способ получить новую полезную информацию, которая поможет в развитии вашего бизнеса, узнать больше о спикере, убедиться в том, что двухдневный семинар — выгодное вложение средств, и задать Зое ваши вопросы.

Также вы получите:

пример для производственной компании: за счет чего можно снизить расходы , чтобы не испортить продукт,

чтобы не испортить продукт, пример для торговой компании: где искать резервы снижения затрат и ликвидности,

пример для всех: что делать с расходами управленческих и обеспечивающих подразделений ( «тащить» тяжело , сокращать — опасно).

Зарегистрироваться на вебинар: webinar.ru

Зоя Стрелкова:

Прибыль бизнеса — это выручка минус затраты. Если не заниматься затратами, вы упускаете из виду половину экономики своего бизнеса. Предоставленные сами себе, затраты ведут себя как сорняки на грядке — разрастаются, и в итоге могут погубить весь «урожай», то есть прибыль. Чего хочет от нас клиент? Адекватную, а еще лучше — низкую цену. Для нас ресурсы постоянно дорожают, но клиенты за это платить не хотят. Российский бизнес уже давно не страдает «ожирением». Время, когда можно было взять и сэкономить 30%, прошло. Теперь затратами нужно заниматься системно и кропотливо. Иначе нам в ценовой конкуренции не победить.

Узнайте всё о семинаре-практикуме и вебинаре по тел.: +7 (3852) 529−759