«Затравили в сети». Уволилась руководитель, назвавшая бандита Цеповяза меценатом

Андрей Зенков,
заместитель председателя региональной ОНК:
Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной.
Началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна.
Свое высказывание Наталья Охотникова сделала в Instagram (теперь пост недоступен). Общественница также утверждала, что от действий Цеповяза «никто не пострадал, жертв нет».
Кто такой Цеповяз
Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, проходил по т.н. Кущевскому делу (Краснодарский край). Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Дело этой банды считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.