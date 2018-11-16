«Затравили в сети». Уволилась руководитель, назвавшая бандита Цеповяза меценатом

Из-за скандала с высказыванием о бандите Цеповязе подала в отставку глава общественной наблюдательно комиссии Наталья Охотникова. По словам ее коллег, женщину затравили за то, что та назвала Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», пишет РИА Новости.

Андрей Зенков,

заместитель председателя региональной ОНК:

Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной.

Началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна.





Свое высказывание Наталья Охотникова сделала в Instagram (теперь пост недоступен). Общественница также утверждала, что от действий Цеповяза «никто не пострадал, жертв нет».

Кто такой Цеповяз

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, проходил по т.н. Кущевскому делу (Краснодарский край). Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Дело этой банды считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.