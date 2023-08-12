Затяжная осень ожидает жителей Алтайского края

Народные приметы на 12 августа
- Пасмурно и холодно — дождя не будет.
- Сильное мерцание звезд — к ливню.
- Вечером дождь моросит и наблюдается ветреная погода — дождь затянется надолго.
- Духота — к дождю.
- Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.
- Порывистый ветер — завтра будет ясно.
- Куры взлетают на большую высоту — перед дождем.
- Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.
- Кошка долго и старательно умывается — к хорошей погоде.
- Много рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.
- Гроза — к затяжной осени.
- Сухой и теплый день — к урожаю грибов.
Напомним, в Алтайском крае 12 августа действует штормовое предупреждение в связи с ливнями, грозами, порывистом ветре.