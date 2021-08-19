Затяжная жара или холод? Какой будет осень-2021 на Алтае

Продолжительность лета в крае увеличилась?
Эксперт говорит: нельзя точно определить, как сместился жаркий сезон, стал он длиннее или короче. По словам Людмилы Сырых, раз на раз не приходится. Но обычно лето «просыпается» при температуре +15 градусов. То есть в конце мая-начале июня.
Специалист отмечает, что тепла летняя погода долго радовала в 2020 году. «Тогда, — добавляет она, — и осень с зимой не были привычно холодными».
Какой будет осень 2021?
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:
Как и в случае с летом, определить не получится. Сейчас у нас нет долгосрочных методов прогнозирования. Мы можем предсказывать погодные условия только на неделю вперед.
Алтайская осень изменилась за последние десятилетия?
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:
Не думаю. К тому же стандарта, какой должна быть осень, нет. «Бабье лето» так или иначе остается. Не обходится и без дождей. Конечно, осень может начинаться чуть раньше или позже, но это норма.
Предварительный прогноз
По данным Гидрометцентра России, опубликованным в марте, в предстоящем сентябре погодных отклонений не ожидается. Температура воздуха и количество осадков прогнозируются на обычном для нашего региона уровне.
Отметим, что в сентябре норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +11 градусов.