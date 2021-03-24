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25 марта
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Жизнь
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Заведующая складом продуктов барнаульского детсада получила срок за крупную взятку

Жительница Барнаула незаконно получила 180 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

По данным следствия, заведующая получила взятку от представителя одной из фирм в обмен на на признание организации основным поставщиком и заключение договоров. Деньги перечисляли частями на банковский счет обвиняемой.

Бывшая заведующая полностью признала вину в ходе следствия. Индустриальный суд Барнаула признал женщину виновной по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в пользу взяткодателя» и назначил наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 4 года.

Бывшей заведующей на 4 года запретят заниматься работой, связанной с организационно-распорядительных и хозяйственных функциях в муниципальных предприятиях и учреждениях.

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