Заведующая складом продуктов барнаульского детсада получила срок за крупную взятку

По данным следствия, заведующая получила взятку от представителя одной из фирм в обмен на на признание организации основным поставщиком и заключение договоров. Деньги перечисляли частями на банковский счет обвиняемой.

Бывшая заведующая полностью признала вину в ходе следствия. Индустриальный суд Барнаула признал женщину виновной по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в пользу взяткодателя» и назначил наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 4 года.

Бывшей заведующей на 4 года запретят заниматься работой, связанной с организационно-распорядительных и хозяйственных функциях в муниципальных предприятиях и учреждениях.