Завершилась деловая поездка алтайских предпринимателей в Монголию

В период с 8 по 14 декабря в городе Улан-Батор прошла торгово-экономическая миссия предпринимателей Алтайского края, в которой приняли участие представители шести алтайских компаний . Организаторами делового визита выступили Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» , Алтайская торгово-промышленная палата и Национальная торгово-промышленная палата Монголии.

В состав делегации вошли начальник коммерческого отдела ООО «Сиблюкс-Центр» Николай Суровцев, директор ООО «Агротехнологии-инвест» Артем Шаманович, начальник отдела продаж ООО «Агропромышленная компания Злата» Александра Кириленко, начальник отдела продаж ООО «Ренессанс Косметик» Сергей Толмачев, начальник отдела маркетинга ЗАО «Источник плюс» Евгений Орионов, менеджер по продажам ООО «СП Партнер» Данил Красулин. Возглавила делегацию директор департамента партнерских отношений Алтайской торгово-промышленной палаты Ксения Пушакова, координатором миссии выступила специалист по организации торгово-экономических миссий Алтайской ТПП Екатерина Макрушина.

10 декабря члены делегации встретились с временным поверенным в делах Российской Федерации в Монголии Рыгзыном Ракшаевым. Во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития торгово-экономического сотрудничества между алтайскими предпринимателями-членами делегации и монгольскими компаниями.

В этот же день состоялись официальные встречи в органах государственной власти Монголии. В ходе встречи в Агентстве чрезвычайных ситуаций начальник отдела маркетинга ЗАО «Источник плюс» Евгений Орионов представил современные средства пожаротушения, выпускаемые компанией, и опыт использования данных разработок в российской практике пожаротушения. Начальник коммерческого отдела ООО «Сиблюкс-Центр» Николай Суровцев встретился с начальником департамента Министерства строительства и градостроительства господином Билэгжаргал и рассказал о преимуществах строительства энергоэффективных и экологичных домов из клееного бруса.

11 декабря на бирже деловых контактов прошло 25 деловых встреч между алтайскими и монгольскими компаниями, в ходе которых стороны обсудили условия сотрудничества. Особый интерес у монгольских компаний вызвали алтайские комбикорма компаний «Злата» и «СП Партнер». Руководитель отдела продаж крупнейшего за Уралом производителя косметики и бытовой химии ООО «Ренессанс Косметик» Сергей Толмачев провел ряд встреч с импортерами потребительских товаров. Директор ООО «Агротехнологии-инвест» Артем Шаманович обсудил с директором компании «Эко Эрдэнэ» господином Билгээ вопрос модернизации оборудования по производству облепихового масла.

Деловая поездка алтайских предпринимателей в Монголию. НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

Состоявшаяся 11 декабря презентация инвестиционного потенциала Ховдского аймака позволила алтайским компаниям познакомиться с предпринимателями Ховда. Итогом мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Алтайской ТПП и Торгово-промышленной палатой Ховдского аймака, которое позволит более активно развивать взаимовыгодные связи и расширять сотрудничество между предпринимателями Ховда и Алтайского края. Перспективным направлением сотрудничества с этим регионом Монголии может стать строительство домов из клееного бруса.

В среду, 12 декабря, алтайская делегация встретилась с руководителем Увс аймака господином Батсайхан. Также была проведена серия выездных встреч на предприятиях, во время которых представители компаний «Злата», «СП Партнер» и «Агротехнологии-инвест» провели переговоры с руководителями монгольских компаний «СУУ» Хувьцаат Компани, «МИЛЛ ХАУС» ХХК, птицефабрика «НВЦ» о возможной совместной работе по поставке круп, сахара, кормов для животных, модернизации оборудования. Представитель компании «Источник плюс» Евгений Орионов провел ряд выездных встреч, в ходе которых предложил использовать российские современные системы пожаротушения.

Деловая поездка алтайских предпринимателей в Монголию. НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

В заключительный день, 13 декабря, алтайские участники встретились с директором Национального центра генетического банка животных Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии господином Цолмон и обсудили интересующие вопросы по возможности поставки крупяной и мукомольной продукции. Начальник коммерческого отдела компании «Сиблюкс-Центр» Николай Суровцев встретился с руководителем компании «Додж Хаус» и посетил строительную компанию «Шинест констракшн», которая также занимается строительством домов из клееного бруса, где пообщался с руководителем, посетил производственный цех.

Руководитель отдела продаж «Ренессанс Косметик» Сергей Толмачев провел переговоры с двумя крупными дистрибьюторами косметики и бытовой химии «Алтан Жолоо» и «Космо трэйд». Директор «Агротехнологии-инвест» Артем Шаманович, начальник отдела продаж «Агропромышленная компания Злата» Александра Кириленко и менеджер по продажам «СП Партнер» Данил Красулин встретились с президентом Национальной ассоциации продовольствия и сельского хозяйства Монголии господином Мунхбат, с которым каждый из участников обсудил возможность экспорта продовольствия и оборудования в Монголию. В этот день участники провели переговоры с президентом Союза монгольских зоологов и животноводов господином Эрхембаяр, который также представлял птицефабрику «Тумен». Прошли встречи с руководителем компании «ЭКТУ», представителями холдинга «Delta Foods», заинтересованных в приобретении крупяной продукции и кормов.

Деловая поездка алтайских предпринимателей в Монголию. НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

Личные встречи алтайских предпринимателей с представителями органов власти и предпринимателями Монголии позволили установить деловые контакты, послужат отправной точкой для развития и укрепления партнерских отношений заинтересованных в сотрудничестве сторон.

Расходы на участие алтайских компаний в бизнес-миссии оплачиваются за счет федеральных финансовых средств, выделенных некоммерческому объединению, НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Екатерина Макрушина,

специалист по организации торгово-экономических миссий Алтайской ТПП