25 заветных желаний для детей исполнила волшебная команда Алтайской Резиденции Деда Мороза

Акция началась в ноябре. Письма можно было отправить по почте в Резиденцию в Белокуриху или принести в ТРЦ в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. 10 «Волшебных почт», помощники Деда Мороза и Снеговичок-почтовичок работали три месяца. В итоге мы получили порядка 2000 писем со всех уголков Алтайского края. Каждое письмо Дед Мороз и его помощники прочли. Удивительно, но с каждым годом детишки все больше желаю не подарков, а здоровья своим близким и родным, мамам, папам, братьям и сестрам. Все чаще в письмах поздравляют Деда Мороза и Снегурочку. Конечно же — сотовые телефоны — самое частое пожелание у детишек всех возрастов.
Благодарим наших волшебников — партнёров за радость, волшебство и детские сбывшиеся мечты!
Спасибо друзьям Деда Мороза (организациям, предпринимателям, частным лицам) в Барнауле, Новоалтайске, Белокурихе, Бийске, Новосибирске за помощь в организации работы «Волшебной почты Деда Мороза».
Вот несколько подарков, которые вызвали неимоверный восторг детей и слезы счастья родителей и особенно бабушек.
- Велосипед Ярославу (10 лет), коньки сестре Софии (6 лет) со станции Чемровка, Бийский район.
- Лыжи Татаренко Артему (3 класс) в село Покровка Черышский район.
- Цифровой фотоаппарат Вика (6 лет) из села Рогозиха.
- Световой столик для рисования песком Максиму из Барнаула (11 лет, ДЦП).
- Магнитный конструктор Ксюше (7 лет) из Барнаула.
Благодарим от всего сердца за Ваши добрые сердца и дружбу.
Настоящее Волшебство живет внутри каждого из нас!
Если у вас есть желание исполнить чью-то мечту — пишите, звоните!
Олеся Лободина,
руководитель проекта:
— Акция «Волшебная почта Деда Мороза» — это не только исполнение заветных желаний, это еще и возрождение эпистолярного жанра. Хочется возродить культуру написания писем, поздравительных открыток, несмотря на то, что у нас век гаджетов. Письмо — это память, оно заставляет нас подумать, и ребенка и взрослого, а письмо под Новый год еще и подвести итоги, построить планы на будущее.
Данное событие является промо-акцией. Проводится с соблюдением рекомендованных мер безопасности.
- Ольга Колесникова (пресс-служба +7−911−525−99−86)
- Олеся Лободина (руководитель проекта +7−913−213−84−68)