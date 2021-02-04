25 заветных желаний для детей исполнила волшебная команда Алтайской Резиденции Деда Мороза

Подарки получили дети, которые написали Дедушке самые нужные, долгожданные и важные письма с интересной историей и искренней заветной мечтой. Алтайская Резиденция Деда Мороза находила для каждого письма волшебника, который помог осуществить детскую мечту.

Акция началась в ноябре. Письма можно было отправить по почте в Резиденцию в Белокуриху или принести в ТРЦ в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. 10 «Волшебных почт», помощники Деда Мороза и Снеговичок-почтовичок работали три месяца. В итоге мы получили порядка 2000 писем со всех уголков Алтайского края. Каждое письмо Дед Мороз и его помощники прочли. Удивительно, но с каждым годом детишки все больше желаю не подарков, а здоровья своим близким и родным, мамам, папам, братьям и сестрам. Все чаще в письмах поздравляют Деда Мороза и Снегурочку. Конечно же — сотовые телефоны — самое частое пожелание у детишек всех возрастов.

Алтайская Резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено организатором Алтайская Резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено организатором Алтайская Резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено организатором Алтайская Резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено организатором

Благодарим наших волшебников — партнёров за радость, волшебство и детские сбывшиеся мечты!

Спасибо друзьям Деда Мороза (организациям, предпринимателям, частным лицам) в Барнауле, Новоалтайске, Белокурихе, Бийске, Новосибирске за помощь в организации работы «Волшебной почты Деда Мороза».

Вот несколько подарков, которые вызвали неимоверный восторг детей и слезы счастья родителей и особенно бабушек.

Велосипед Ярославу ( 10 лет), коньки сестре Софии ( 6 лет) со станции Чемровка , Бийский район.

10 лет), коньки сестре Софии 6 лет) со станции Чемровка Бийский район. Лыжи Татаренко Артему ( 3 класс) в село Покровка Черышский район.

3 класс) в село Покровка Черышский район. Цифровой фотоаппарат Вика ( 6 лет) из села Рогозиха.

6 лет) из села Рогозиха. Световой столик для рисования песком Максиму из Барнаула ( 11 лет , ДЦП).

11 лет ДЦП). Магнитный конструктор Ксюше ( 7 лет) из Барнаула.

Алтайская Резиденция Деда Мороза. Фото предоставлено организатором

Благодарим от всего сердца за Ваши добрые сердца и дружбу.

Настоящее Волшебство живет внутри каждого из нас!

Если у вас есть желание исполнить чью-то мечту — пишите, звоните!

Олеся Лободина,

руководитель проекта:

— Акция «Волшебная почта Деда Мороза» — это не только исполнение заветных желаний, это еще и возрождение эпистолярного жанра. Хочется возродить культуру написания писем, поздравительных открыток, несмотря на то, что у нас век гаджетов. Письмо — это память, оно заставляет нас подумать, и ребенка и взрослого, а письмо под Новый год еще и подвести итоги, построить планы на будущее.

Данное событие является промо-акцией. Проводится с соблюдением рекомендованных мер безопасности.