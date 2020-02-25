Зависимость от туалета, мокрые брюки и импотенция: доктор рассказал, как этого не допустить и как от этого избавиться

Проблемы с мочеиспусканием, зависимость от туалета, проблема мокрых брюк, боли и неэстетичный вид половых органов, эректильная дисфункция — это, пожалуй, наиболее распространенные деликатные мужские проблемы, о которых не принято говорить.

Но если отбросить эмоции и ложный стыд, можно констатировать, что медицина серьезно преуспела, врачи успешно справляются даже с самыми сложными и неприятными ситуациями, возвращают мужчин к полноценной активной — в том числе интимной — жизни.

О наиболее распространенных проблемах и способах их решения рассказал опытный уролог, нейроуролог, хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением «Клиники Пасман» Павел Андреевич Гаврилов.

Уролог , нейроуролог , хирург , онколог Павел Андреевич Гаврилов Фото из архива «Клиники Пасман»

Гиперплазия предстательной железы ( аденома простаты) — дорога к мокрым брюкам и неврозу

— Это доброкачественная опухоль, которая приносит мужчине такие проблемы, как боли и дискомфорт, частые позывы в туалет (больше восьми раз днем и один и более раз ночью), слабый напор струи мочи, императивные позывы — когда человек хочет в туалет и не может потерпеть. Зависимость от туалета — один из симптомов, который должен обязательно привести мужчину к врачу. Такой мужчина всегда должен знать, где у него по пути расположен туалет, он выстраивает свои маршруты так, чтобы по дороге обязательно был торговый центр, заправка или кафе — место, куда можно зайти в туалет, или возит с собой бутылочку в машине. Многие этого стесняются и боятся прийти к врачу. Но стесняться здесь нечего, надо идти к врачу и решать эту проблему. Потому что это постоянный хронический стресс, беготня по туалетам, а в перспективе — постоянно мокрые штаны и невроз.

Если вовремя обратиться, лечение может быть консервативным — таблетками, но даже если заболевание уже развилось, поможет хирургическое лечение. В любом случае, это не та проблема, с которой стоит жить. Мы делаем операции ТУР — трансуретральная резекция — без разреза заходим в мочевой пузырь и убираем предстательную железу.

Операция легкая: месяц реабилитации и никаких последствий для эрекции, что очень важно для мужчин. Хуже не будет точно, чаще всего ничего не меняется или может стать лучше, потому что пациент успокаивается, не зависит от туалета, не испытывает дискомфорта, качество его жизни улучшается.

Варикоцеле ( варикозное расширении вен яичка) — путь к бесплодию

— К варикоцеле есть предрасположенность — обычно им страдает «худой и длинный» молодой человек. Не бывает варикоцеле у полных и низкорослых за редким исключением, из-за анатомических особенностей. Начинается проблема в период полового созревания, в 14−15 лет, когда происходит гормональная перестройка и меняется стенка вен, давление, потребность яичка в крови, потому что там начинает происходить сперматогенез. Помимо эстетических проблем (очень много вен) бывают боли, а в будущем из-за того что нарушается температурный режим варикоцеле может привести к бесплодию. За счет нарушения температурного режима из-за постоянного застоя крови повышается температура в области яичка, изменяется образование сперматозоидов, их становится меньше, они становятся малоподвижными и некачественными — это может привести к проблемам с зачатием. Если мужчина взрослый, есть дети, нет болей и эстетически его варикоцеле не беспокоит, можно ничего не делать, но если есть боль и дискомфорт или серьезные эстетические нарушения — это повод подумать об операции. В молодом возрасте варикоцеле надо оперировать однозначно.

Сегодня золотым стандартом лечения этой проблемы являются операции Мармара: с помощью микрохирургической техники выполняется небольшой разрез на коже чуть выше мошонки, примерно 2 см, не больше, венки достаются и перевязываются под увеличением (с помощью микроскопа или лупы). Операция длится 30−40 минут, и ее можно сделать под местной анестезией. Максимум, что может испытать пациент, — легкий дискомфорт. При желании можем и под наркозом ее выполнить. Через 2 часа, если операцию провели с наркозом, пациент идет домой, а если с местной анестезией — прооперировался и тут же идет домой, может на машине сам уехать. Через три дня мужчина может выполнять любую работу, 80% пациентов даже обезболивающие после операции не пьют.

Эректильная дисфункция успешно лечится таблетками и хирургически

Эректильная дисфункция может возникнуть в любом возрасте, начиная с 20 лет до бесконечности. Причины ее разные: могут быть психогенные или органические. Первые лечатся психотерапевтами, сексологами, неврологами. Вторые — медикаментозно и хирургически. Мы делаем УЗИ сосудов полового члена с доплерографией и фармакопробой и определяем проблему. Если она связана с артериями или с венами, проводим хирургическое лечение. Если проблема с артериями незначительная — можно лечить таблетками.

Если проблема с венами, показано хирургическое лечение. Есть два варианта операций: перевязка вен либо протезирование члена.

Искривление полового члена (врожденные деформации, травмы и прочее), когда сама эрекция страдает мало, страдает анатомия — половой акт невозможен, — делаем хирургическую коррекцию, которая никак не влияет на эрекцию, и мужчина может вести обычную половую жизнь.

Все эти операции мы много лет успешно выполняем, возвращаем мужчин к полноценной активной жизни, с сохранением чувствительности при половом акте.

Главная мысль, которую хочется донести до мужчин: не живите вы с этими проблемами долго, как только появилось что-то, что вас смущает, обращайтесь к специалисту. Не доводите проблему до крайних проявлений в виде простатита, бесплодия, импотенции, онкологии на фоне хронических заболеваний. Мужчина старше 40 лет, если у него нет никаких жалоб, должен посещать уролога раз в год обязательно. Молодой мужчина — хотя бы раз в два года. Потому что бывает, его ничего не беспокоит, а болезнь уже есть: проблемы с мочевым пузырем, с простатой, с почками. Посещение мужчиной уролога должно быть такой же нормой, как посещение женщиной гинеколога.

Записаться на консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону +7 (383) 284-30-53 .

«Клиника Пасман»:

ул. Карамзина, 92

тел.: +7 (383) 284-30-53

E-mail: regions@pasman-clinic.ru

pasman-clinic.ru

Instagram

Лицензия №ЛО-54−01−0055−49 от 05.08.2019.