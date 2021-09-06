Привлечь новых жителей. Что такое «сибирская» ипотека и кому Шойгу предложил ее выдавать

По словам Шойгу, для переезжающих в Сибирь можно создать системы льготных кредитов, организовать особую «сибирскую» ипотеку с пониженной ставкой.
Кроме того, глава ведомства считает необходимым увеличить для будущих сибирских жителей размер маткапитала.
Так, уверен он, можно будет наблюдать эффект агломераций, при котором на новых территориях появляется приток людей и развивается бизнес.
Система «лояльности» работает в Москве и крупных российских городах. На Дальнем Востоке в свое время был введен «дальневосточный гектар».
Министр уверен, что появление новых агломераций изменит условия жизни в Сибири. Он поддерживает строительство новых городов, которые заменят «грязные промзоны» и будут правильно зонированы.
«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — добавил Сергей Шойгу.