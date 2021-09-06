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Жизнь

Привлечь новых жителей. Что такое «сибирская» ипотека и кому Шойгу предложил ее выдавать

Министр обороны Сергей Шойгу предложил ввести льготы для россиян — чтобы привлечь жителей в новые сибирские города и усилить агломерации.

Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу.
из открытых источников в интернете
1 Что значит «сибирская» ипотека и для чего она нужна?

По словам Шойгу, для переезжающих в Сибирь можно создать системы льготных кредитов, организовать особую «сибирскую» ипотеку с пониженной ставкой.

Кроме того, глава ведомства считает необходимым увеличить для будущих сибирских жителей размер маткапитала.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Так, уверен он, можно будет наблюдать эффект агломераций, при котором на новых территориях появляется приток людей и развивается бизнес.

2 Где уже ввели льготы, схожие с «сибирскими»?

Система «лояльности» работает в Москве и крупных российских городах. На Дальнем Востоке в свое время был введен «дальневосточный гектар».

3 Что Шойгу думает о новых городах и агломерациях?

Министр уверен, что появление новых агломераций изменит условия жизни в Сибири. Он поддерживает строительство новых городов, которые заменят «грязные промзоны» и будут правильно зонированы.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле.
Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле.
Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — добавил Сергей Шойгу.

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