Привлечь новых жителей. Что такое «сибирская» ипотека и кому Шойгу предложил ее выдавать

3 Что Шойгу думает о новых городах и агломерациях?

Министр уверен, что появление новых агломераций изменит условия жизни в Сибири. Он поддерживает строительство новых городов, которые заменят «грязные промзоны» и будут правильно зонированы.

Промзона на проспекте Космонавтов в Барнауле. Михаил Хозяйкин/altapress.ru.

«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность», — добавил Сергей Шойгу.