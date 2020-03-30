Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 4°C
528

Завод «Алтайгеомаш» представил новую современную буровую установку

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок буровую установку СБГ-6, которая обладает современными техническими параметрами, но стоит при этом на 20−25% меньше импортных аналогов. Владимир Отмашкин, генеральный директор группы компаний «Союз», в которую входит «Алтайгеомаш», рассказал о том, как предприятию удалось совершить этот важный шаг.

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Анна Зайкова

— Владимир Николаевич, буровая установка оказалась с богатой историей. Какие трудности встали на пути ее выхода в свет?

Владимир Отмашкин.
Владимир Отмашкин.
ГК «Союз»

— Да, было непросто. В августе 2018 года «Алтайгеомаш» провел презентацию и промышленные испытания бурового агрегата АБГ-12,5. К сожалению, испытания прошли неудовлетворительно — при нагрузке на забой падали обороты, иногда происходила полная остановка. Подрядчик так и не смог из немецких комплектующих изготовить гидравлическую насосную группу необходимого качества.

При разработке СБГ-6 «Союз» мы учли все недостатки предыдущей модели, минимизировали количество импортных комплектующих и привлекли к работе только надежных подрядчиков.

— И системная работа «Алтайгеомаша» привела к успеху?

— Конечно. Я очень рад, что весь завод сработал слаженно. Мы смогли произвести совершенно новую и конкурентоспособную установку СБГ-6 «Союз». Она полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем требованиям к буровым установкам. Очень важно, что на базе СБГ-6 можно изготавливать целую линейку бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности и с различной степенью автоматизации. Кроме этого, мы видим успех в том, что узлы и агрегаты установки на 90% произведены на заводе «Алтайгеомаш».

— Что нужно, чтобы достичь ста процентов?

— В установке использован буровой насос иностранного производства, имеющий меньшие габариты и массу, чем российские аналоги. В настоящее время ведется разработка нового насоса производства «Алтайгеомаш» с аналогичными характеристиками. По завершении этой работы установка на 100% будет российской.

— Какие плюсы дает предприятию применение в производстве отечественных комплектующих?

— Прежде всего доступность и невысокую стоимость запасных частей. Это важно, ведь, например, гидравлическая система СБГ-6 и многие другие узлы — полностью отечественного производства. На данный момент на СБГ-6 применена дизельная силовая установка с двигателем Cummins, но при необходимости ее тоже можно заменить на отечественный аналог.

— У установки несколько модификаций?

— Все верно. Буровая установка мобильна, так как устанавливается на самоходное шасси «Урала». Это удобно для комфортного сервисного обслуживания и ремонта. Есть версия с размещением на прицепе. Также существует вариант с установкой основания на полозья и самоходный вариант на гусеницах. Большое количество модификаций расширяет границы использования нашего оборудования под индивидуальные потребности заказчика.

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Анна Зайкова

— Какое внимание уделяется комфорту?

— «Алтайгеомаш» традиционно комплектует свои установки буровым зданием, которое может выдерживать сложные погодные условия. Там удобное рабочее место, оборудованное мягким креслом с подогревом, и есть даже чайник. По требованию заказчика установка СБГ-6 может комплектоваться кондиционером для комфортной температуры в теплое время года.

— Нужно ли как-то переучивать персонал для управления установкой?

— Совершенно не обязательно, так как ручная система управления с выводом необходимых параметров на монитор аналогична современным моделям буровых станков, что позволяет приступить к работе без переобучения персонала. Система управления дает возможность оперативно контролировать рабочие параметры машины, такие как частота вращения шпинделя, вес буровой колонны, усилие на забой, расход бурового раствора и другие.

Мы гордимся тем, что не остановились на первом опыте и внедрили новые идеи в производство. Мы постоянно модернизируем и улучшаем малейшие детали установки в соответствии с требованиями клиентов.

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6.
Анна Зайкова

Таблица сравнения с зарубежными аналогами

Параметры

ZBO S15

Atlas Copco Boyles C6

СБГ-6

Силовая установка основного привода

Дизель Cummins

164 кВт

Дизель Cummins

153 кВт

Дизель Cummins 164 кВт

Мачта

Телескопическая с выдвижением и гидравлическим подъемом

Двухсекционная складывающаяся с гидравлическим подъемом

Двухсекционная складывающаяся с гидравлическим подъемом

Длина свечи, м

До 6

До 6

До 6

Система управления

Система электронного контроля параметров бурения с возможностью выдачи данных на flash-карту

Аналоговое управление

Система управления и контроля процесса бурения с возможностью удаленной передачи данных и на flash-карту

Пульт управления

Гидрораспределители управления с зоной контроля параметров бурения (манометры, программируемый логический контроллер с экраном 7''

Гидрораспределители управления с зоной контроля параметров бурения (манометры)

Гидрораспределители управления c кнопочным управлением (лебедки — джойстиками) и зоной контроля параметров бурения (программируемый логический контроллер с экраном 10'')

Цена в базовой комплектации с НДС

18 550 000 руб.

23 881 000 руб.

15 710 000 руб.

(на 24,9% дешевле импортных аналогов)

Цена на шасси «Урал» с НДС

26 550 000 руб.

31 781 800 руб.

22 535 000 руб.

(на 25,1% дешевле импортных аналогов)

АО «Алтайгеомаш»

Адрес: 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2

Тел. +7 (3852) 28-55-20

Эл. почта: priemnaya@ageomash.ru

Сайт: https://www.ageomash.com


Информация действительна на момент публикации

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость