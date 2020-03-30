Завод «Алтайгеомаш» представил новую современную буровую установку

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок буровую установку СБГ-6, которая обладает современными техническими параметрами, но стоит при этом на 20−25% меньше импортных аналогов. Владимир Отмашкин, генеральный директор группы компаний «Союз», в которую входит «Алтайгеомаш», рассказал о том, как предприятию удалось совершить этот важный шаг.

— Владимир Николаевич, буровая установка оказалась с богатой историей. Какие трудности встали на пути ее выхода в свет?

Владимир Отмашкин. ГК «Союз»

— Да, было непросто. В августе 2018 года «Алтайгеомаш» провел презентацию и промышленные испытания бурового агрегата АБГ-12,5. К сожалению, испытания прошли неудовлетворительно — при нагрузке на забой падали обороты, иногда происходила полная остановка. Подрядчик так и не смог из немецких комплектующих изготовить гидравлическую насосную группу необходимого качества.

При разработке СБГ-6 «Союз» мы учли все недостатки предыдущей модели, минимизировали количество импортных комплектующих и привлекли к работе только надежных подрядчиков.

— И системная работа «Алтайгеомаша» привела к успеху?

— Конечно. Я очень рад, что весь завод сработал слаженно. Мы смогли произвести совершенно новую и конкурентоспособную установку СБГ-6 «Союз». Она полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем требованиям к буровым установкам. Очень важно, что на базе СБГ-6 можно изготавливать целую линейку бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности и с различной степенью автоматизации. Кроме этого, мы видим успех в том, что узлы и агрегаты установки на 90% произведены на заводе «Алтайгеомаш».

— Что нужно, чтобы достичь ста процентов?

— В установке использован буровой насос иностранного производства, имеющий меньшие габариты и массу, чем российские аналоги. В настоящее время ведется разработка нового насоса производства «Алтайгеомаш» с аналогичными характеристиками. По завершении этой работы установка на 100% будет российской.

— Какие плюсы дает предприятию применение в производстве отечественных комплектующих?

— Прежде всего доступность и невысокую стоимость запасных частей. Это важно, ведь, например, гидравлическая система СБГ-6 и многие другие узлы — полностью отечественного производства. На данный момент на СБГ-6 применена дизельная силовая установка с двигателем Cummins, но при необходимости ее тоже можно заменить на отечественный аналог.

— У установки несколько модификаций?

— Все верно. Буровая установка мобильна, так как устанавливается на самоходное шасси «Урала». Это удобно для комфортного сервисного обслуживания и ремонта. Есть версия с размещением на прицепе. Также существует вариант с установкой основания на полозья и самоходный вариант на гусеницах. Большое количество модификаций расширяет границы использования нашего оборудования под индивидуальные потребности заказчика.

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6. Анна Зайкова

— Какое внимание уделяется комфорту?

— «Алтайгеомаш» традиционно комплектует свои установки буровым зданием, которое может выдерживать сложные погодные условия. Там удобное рабочее место, оборудованное мягким креслом с подогревом, и есть даже чайник. По требованию заказчика установка СБГ-6 может комплектоваться кондиционером для комфортной температуры в теплое время года.

— Нужно ли как-то переучивать персонал для управления установкой?

— Совершенно не обязательно, так как ручная система управления с выводом необходимых параметров на монитор аналогична современным моделям буровых станков, что позволяет приступить к работе без переобучения персонала. Система управления дает возможность оперативно контролировать рабочие параметры машины, такие как частота вращения шпинделя, вес буровой колонны, усилие на забой, расход бурового раствора и другие.

Мы гордимся тем, что не остановились на первом опыте и внедрили новые идеи в производство. Мы постоянно модернизируем и улучшаем малейшие детали установки в соответствии с требованиями клиентов.

Завод «Алтайгеомаш» вывел на рынок современную буровую установку СБГ-6. Анна Зайкова

Таблица сравнения с зарубежными аналогами

Параметры ZBO S15 Atlas Copco Boyles C6 СБГ-6 Силовая установка основного привода Дизель Cummins 164 кВт Дизель Cummins 153 кВт Дизель Cummins 164 кВт Мачта Телескопическая с выдвижением и гидравлическим подъемом Двухсекционная складывающаяся с гидравлическим подъемом Двухсекционная складывающаяся с гидравлическим подъемом Длина свечи, м До 6 До 6 До 6 Система управления Система электронного контроля параметров бурения с возможностью выдачи данных на flash-карту Аналоговое управление Система управления и контроля процесса бурения с возможностью удаленной передачи данных и на flash-карту Пульт управления Гидрораспределители управления с зоной контроля параметров бурения (манометры, программируемый логический контроллер с экраном 7'' Гидрораспределители управления с зоной контроля параметров бурения (манометры) Гидрораспределители управления c кнопочным управлением (лебедки — джойстиками) и зоной контроля параметров бурения (программируемый логический контроллер с экраном 10'') Цена в базовой комплектации с НДС 18 550 000 руб. 23 881 000 руб. 15 710 000 руб. (на 24,9% дешевле импортных аналогов) Цена на шасси «Урал» с НДС 26 550 000 руб. 31 781 800 руб. 22 535 000 руб. (на 25,1% дешевле импортных аналогов)

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