Завод по производству грузовиков построят под Новосибирском

Сейчас прорабатывают заключение договора аренды земельного участка, а также занимаются выдачей разрешения на строительство.

Общий объем инвестиций в завод оценили почти в 20 млрд рублей. Там планируют выпускать российские грузовики, малотоннажные модели грузоподъемностью 2-5 тонн, а также магистральные с грузоподъемностью 10-12 тонн.

Строить завод будут в два этапа. Сначала организуют сборку из отечественных и зарубежных комплектующих, а затем создадут цеха для производства собственных.

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