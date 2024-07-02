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Жизнь

Завод по производству грузовиков построят под Новосибирском

Завод грузовиков построят под Новосибирском. Участок площадью 170 тыс. кв.м в Станционном сельсовете арендовала компания «Тренд», сообщает «Коммерсант».

Сейчас прорабатывают заключение договора аренды земельного участка, а также занимаются выдачей разрешения на строительство.

Общий объем инвестиций в завод оценили почти в 20 млрд рублей. Там планируют выпускать российские грузовики, малотоннажные модели грузоподъемностью 2-5 тонн, а также магистральные с грузоподъемностью 10-12 тонн.

Строить завод будут в два этапа. Сначала организуют сборку из отечественных и зарубежных комплектующих, а затем создадут цеха для производства собственных.

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