Без домыслов и сплетен. Друг Заворотнюк опроверг слухи о здоровье актрисы

Автор проекта «Однажды…» на НТВ, друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров высказал мнение относительно шумихи вокруг ее здоровья и рассказал всё, что достоверно знает о происходящем с актрисой.

Вторая операция

По словам журналиста, Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом ему сказала директор актрисы Марина Потапова. По ее словам, теперь «появился маленький луч надежды».

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал он в специальном выпуске программы «Однажды».

Рядом с ней находятся муж Пётр Чернышёв и Марина Потапова. Из-за ажиотажа больница в оцеплении фанатов, людей с иконами, магов и экстрасенсов.

Из палаты актрисы убрали телевизор, у нее нет телефона.

«Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», добавил Майоров.

Последнее сообщение

«Я не знаю и никогда не видел никаких директоров Анастасии, кроме Марины Потаповой, потому не могу комментировать реплики неизвестных мне людей. Я регулярно переписываюсь с Мариной и прошу передать приветы Насте. Последнее сообщение от нее на этой неделе было таким: „Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает“. И это пока всё», — сообщил он.

Сергей Майоров снимал фильмы про Анастасию Заворотнюк в 2018 и 2019 годах. По его словам, никаких признаков болезни или плохого самочувствия у актрисы не было.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга, появилась в конце августа 2019 года.