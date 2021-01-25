Обращения по поводу деятельности учреждения в минздрав края не поступали. Проводились ли проверки вообще, в ведомстве не сообщили.
Зато краевые чиновники подчеркнули, что обратившаяся в СМИ санитарка Татьяна Верозубова дважды получала дисциплинарные взыскания.
Сама она подтвердила это, но указала, что претензии были безосновательные, и она обжаловала их в трудинспекции. Результат рассмотрения жалобы ей пока неизвестен.
Ранее женщина рассказывала, что руководители учреждения якобы систематически пьют на работе, позволяют себе использовать бранные слова и рукоприкладство к подчиненным.