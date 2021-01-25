Минздрав Алтайского края не имеет претензий к работе медперсонала Лебяженской туберкулезной больницы, санитарка которой пожаловалась на пьянство руководства. Ни к главврачу, ни к заму и завхозу дисциплинарных взысканий не применялось, сообщили в ведомстве в ответ на запрос « Банкфакса ».

Обращения по поводу деятельности учреждения в минздрав края не поступали. Проводились ли проверки вообще, в ведомстве не сообщили.

Зато краевые чиновники подчеркнули, что обратившаяся в СМИ санитарка Татьяна Верозубова дважды получала дисциплинарные взыскания.

Сама она подтвердила это, но указала, что претензии были безосновательные, и она обжаловала их в трудинспекции. Результат рассмотрения жалобы ей пока неизвестен.

Ранее женщина рассказывала, что руководители учреждения якобы систематически пьют на работе, позволяют себе использовать бранные слова и рукоприкладство к подчиненным.