Зажжем на кухне. Как приготовить деликатесную новогоднюю утку из барнаульских продуктов

Новый год все ближе и ближе, а значит тема праздничного стола становится еще актуальнее. Altapress.ru продолжает серию материалов, посвященных миру высокой кухни. О блюдах, которые точно смогут удивить ваших гостей, рассказывает преподаватель барнаульского кооперативного техникума Владимир Астроушко. Важно, что для создания таких блюд достаточно просто зайти в магазин за углом. Деликатесы приготовлены из новинок барнаульских производителей: «Барнаульский пищевик», «Алтай-холод», «Amaizing food», «Алтибар», «Плавыч», «Бродич», «Магия трав» и других.

Мероприятие по приготовлению необычных блюд из барнаульских новинок было организовано комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Altapress.ru продолжает серию публикаций, в которых расскажет о рецептах готовки из продуктов барнаульских компаний.

Заметьте, что все рецепты рассчитаны на одну персону.

Утиная грудка с фруктами фламбе

Нам понадобится: Маринованная грудка утки — 250 г.

Морс — 100 г.

Травяной чай — 5 г.

Груша — 30 г.

Яблоко — 30 г.

Апельсин — 30 г.

Руккола — 5 г.

Сахар либо мед — 20 г.

Базилик зеленый — 3 г.

Мята — 2 г.

Горчица зернистая — 10 г.

Масло сливочное — 50 г.

Коньяк — 20 г.

Специи по вкусу.

Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова. Утиная грудка с фруктами фламбе. Анна Зайкова.

1. Разделываем маринованную утку: подрезаем ножки, срезаем грудку с кости. С грудки срезаем лишний жир. На грудке прорезаем кожу до мяса, чтобы оно напитывалось жиром. Жарим на сухой сковороде кожей вниз, чтобы жир подтапливался. Готовим до средней прожарки.

2. Заворачиваем грудку в фольгу и ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Температура внутри мякоти должна стать 57 градусов. Получается прожарка medium well — мясо розоватое, но готовое. Когда утка готова даем ей отдохнуть 5−10 минут.

3. Готовим соус. Завариваем чай в кастрюле, добавляем в него мед, размешиваем. В другой кастрюле завариваем морс, добавляем в него сахар. Выпариваем все до загустения, не забываем помешивать.

4. Нарезаем фрукты: яблоко, грушу — четвертинками или наполовину. Апельсин — кружочками. Растапливаем на сковороде сливочное масло, туда же отправляем фрукты. Пропекаем до подрумянивания. Добавляем сахар, чтобы получилась корочка. Далее фломбируем: наливаем коньяк и аккуратно поджигаем его горелкой. Огонь погаснет, как только выгорит коньяк — если этого не случится, просто плотно прикройте сковороду крышкой. Но если вы в себе не уверены, лучше ограничиться обычной жаркой фруктов.

5. Рисуем на тарелке эллипс соусом из морса. Выкладываем фрукты и нарезанную грудку. Медово-чайным соусом поливаем мясо. Оформляем блюдо зеленью. Можно посыпать перцем.

Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова.

Несколько слов о поваре Владимир Астроушко — преподаватель технологии продукции общественного питания, эксперт академии World Skills, выпускник барнаульского кооперативного техникума.

Барнаульский кооперативный техникум — негосударственное учреждение без бюджетного финансирования. В прошлом году здесь открылась пищевая лаборатория, зона мастер-классов — современная кухня, оборудованная всеми необходимыми приборами. В ней будут устраивать мастер-классы и курсы для барнаульцев, как для взрослых, так и для детей. Но из-за пандемии этот план пока остается планом.

А пока в лаборатории реализуют другие проекты, к примеру, обновляют кулинарный альманах блюд из алтайских продуктов. Теперь он выйдет в видео-формате. 14 блюд, входящих в это собрание рецептов, приготовил Владимир Астроушко.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».