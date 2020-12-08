Зажжем на кухне. Как приготовить вкусный новогодний десерт из барнаульских продуктов

Приближение Нового года — отличный повод подумать о новых рецептах. Преподаватель барнаульского кооперативного техникума Владимир Астроушко рассказал altapress.ru о нескольких блюдах, которые точно смогут удивить ваших гостей. И чтобы их создать, достаточно просто зайти в магазин за углом. Блюда приготовлены из новинок барнаульских производителей: «Барнаульский пищевик», «Алтай-холод», «Amaizing food», «Алтибар», «Плавыч», «Бродич», «Магия трав» и других.

Мероприятие по приготовлению необычных блюд из барнаульских новинок было организовано комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Altapress.ru продолжает серию публикаций, в которых расскажет о рецептах готовки из продуктов барнаульских компаний.

Заметьте, что все рецепты рассчитаны на одну персону.

Мороженое с суфле , печеньем , мятой и домашней карамелью

Нам понадобится: Мороженое — 200 г.

Суфле — 80 г.

Сливки — 100 г.

Батончики — 50 г.

Любые орехи — 50 г.

Сахар — 30 г.

Мята — 2 г.

Мороженое с суфле , печеньем , мятой и домашней карамелью. Анна Зайкова. Мороженое с суфле , печеньем , мятой и домашней карамелью. Анна Зайкова. Мороженое с суфле , печеньем , мятой и домашней карамелью. Анна Зайкова. Мороженое с суфле , печеньем , мятой и домашней карамелью. Анна Зайкова.

1. Готовим карамель. Растапливаем на сковороде немного сливочного масла и добавляем в него сахар и прогреваем, пока он не станет коричневого оттенка. После этого, быстро помешивая, заливаем сливки. Варим до загустения. Сахар должен полностью раствориться.

2. Подсушиваем в духовке или на сковороде орехи — 5−7 минут.

3. Формируем блюдо. Делаем основу: раскладываем на тарелке слой печенья. Можно целиком, а можно сделать крошку. Далее кладем шарики мороженного. Сверху произвольно выкладываем вкусности — нарезанные брусочками батончики, суфле. Посыпаем орешками и поливаем сверху карамелью.

Несколько слов о поваре Владимир Астроушко — преподаватель технологии продукции общественного питания, эксперт академии World Skills, выпускник барнаульского кооперативного техникума.

Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова.

Барнаульский кооперативный техникум — негосударственное учреждение без бюджетного финансирования. В прошлом году здесь открылась пищевая лаборатория, зона мастер-классов — современная кухня, оборудованная всеми необходимыми приборами. В ней будут устраивать мастер-классы и курсы для барнаульцев, как для взрослых, так и для детей. Но из-за пандемии этот план пока остается планом.

А пока в лаборатории реализуют другие проекты, к примеру, обновляют кулинарный альманах блюд из алтайских продуктов. Теперь он выйдет в видео-формате. 14 блюд, входящих в это собрание рецептов, приготовил Владимир Астроушко.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».