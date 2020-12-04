Зажжем на кухне. Какие новогодние блюда можно приготовить из барнаульских продуктов

Если надоели «шуба» и оливье, самое время подумать о новых рецептах. Преподаватель барнаульского кооперативного техникума Владимир Астроушко рассказал altapress.ru о нескольких блюдах, которые точно смогут удивить ваших гостей. И чтобы их создать, не нужно разыскивать на краю света волос единорога: достаточно зайти в магазин за углом. Блюда приготовлены из новинок алтайских производителей: «Барнаульский пищевик», «Алтай-холод», «Amaizing food», «Алтибар», «Плавыч», «Бродич», «Магия трав» и других.

Мероприятие по приготовлению необычных блюд из барнаульских новинок было организовано комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Altapress.ru открывает серию публикаций, в которых расскажет о рецептах готовки из продуктов барнаульских компаний.

Заметьте, что все рецепты рассчитаны на одну персону.

Хумус с зеленью , лимоном и гренками

Нам понадобится: Хумус — 180 г.

Сыр творожный, сливочный — 100 г.

Маринованные белые грибы — 80 г.

Хлеб цельнозерновой — 80 г.

Оливковое масло — 20 г.

Смесь салатная — 5 г.

Микрозелень (желательно горох) — 2 г.

Чеснок — 5 г.

Сок лимона — 5 г.

Перец черный.

Соль.

Хумус с зеленью , лимоном и гренками Анна Зайкова Хумус с зеленью , лимоном и гренками Анна Зайкова Хумус с зеленью , лимоном и гренками Анна Зайкова Хумус с зеленью , лимоном и гренками Анна Зайкова Хумус с зеленью , лимоном и гренками Анна Зайкова

1. Перемешиваем хумус и распределяем по плоской посуде. Неровности заглаживать не нужно — они придадут блюду фактуру.

2. Раскладываем сверху кусочки салата так, чтобы хумус было видно. Сверху произвольно выкладываем белые грибы. Сверху же — творожный сыр.

3. Поливаем блюдо соком лимона — он придаст кислинку и подчеркнет вкус хумуса. Солим и перчим.

4. Поливаем блюдо маслом. Вместо оливкового можно использовать тыквенное, льняное или какое больше нравится.

5. Разогреваем промасленную сковороду, промакиваем в нем хлеб с двух сторон и жарим. Для жарки лучше использовать рафинированные масла — они дают меньше дыма. Как только образовалась хрустящая корочка, выкладываем гренки на тарелку.

Блюдо можно посыпать кедровыми орешками и украсить зеленью. К примеру, ростки гороха кроме красоты принесут пользу — в них много питательных веществ.

«Здесь есть растительные и животные белки, клетчатка и углеводы — получается сбалансированное блюдо. При этом достаточно калорийное и вкусное», — отмечает повар.

Несколько слов о поваре

Владимир Астроушко — преподаватель технологии продукции общественного питания, эксперт академии World Skills, выпускник барнаульского кооперативного техникума.

Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова. Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова. Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова. Владимир Астроушко и алтайские продукты Анна Зайкова.

Барнаульский кооперативный техникум — негосударственное учреждение без бюджетного финансирования. В прошлом году здесь открылась пищевая лаборатория, зона мастер-классов — современная кухня, оборудованная всеми необходимыми приборами. В ней будут устраивать мастер-классы и курсы для барнаульцев, как для взрослых, так и для детей. Но из-за пандемии этот план пока остается планом.

А пока в лаборатории реализуют другие проекты, к примеру, обновляют кулинарный альманах блюд из алтайских продуктов. Теперь он выйдет в видео-формате. 14 блюд, входящих в это собрание рецептов, приготовил Владимир Астроушко.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».