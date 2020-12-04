Зажжем на кухне. Какие новогодние блюда можно приготовить из барнаульских продуктов

Мероприятие по приготовлению необычных блюд из барнаульских новинок было организовано комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Altapress.ru открывает серию публикаций, в которых расскажет о рецептах готовки из продуктов барнаульских компаний.
Заметьте, что все рецепты рассчитаны на одну персону.
Хумус с зеленью, лимоном и гренками
Нам понадобится:
Хумус — 180 г.
Сыр творожный, сливочный — 100 г.
Маринованные белые грибы — 80 г.
Хлеб цельнозерновой — 80 г.
Оливковое масло — 20 г.
Смесь салатная — 5 г.
Микрозелень (желательно горох) — 2 г.
Чеснок — 5 г.
Сок лимона — 5 г.
Перец черный.
Соль.
1. Перемешиваем хумус и распределяем по плоской посуде. Неровности заглаживать не нужно — они придадут блюду фактуру.
2. Раскладываем сверху кусочки салата так, чтобы хумус было видно. Сверху произвольно выкладываем белые грибы. Сверху же — творожный сыр.
3. Поливаем блюдо соком лимона — он придаст кислинку и подчеркнет вкус хумуса. Солим и перчим.
4. Поливаем блюдо маслом. Вместо оливкового можно использовать тыквенное, льняное или какое больше нравится.
5. Разогреваем промасленную сковороду, промакиваем в нем хлеб с двух сторон и жарим. Для жарки лучше использовать рафинированные масла — они дают меньше дыма. Как только образовалась хрустящая корочка, выкладываем гренки на тарелку.
Блюдо можно посыпать кедровыми орешками и украсить зеленью. К примеру, ростки гороха кроме красоты принесут пользу — в них много питательных веществ.
«Здесь есть растительные и животные белки, клетчатка и углеводы — получается сбалансированное блюдо. При этом достаточно калорийное и вкусное», — отмечает повар.
Несколько слов о поваре
Владимир Астроушко — преподаватель технологии продукции общественного питания, эксперт академии World Skills, выпускник барнаульского кооперативного техникума.
Барнаульский кооперативный техникум — негосударственное учреждение без бюджетного финансирования. В прошлом году здесь открылась пищевая лаборатория, зона мастер-классов — современная кухня, оборудованная всеми необходимыми приборами. В ней будут устраивать мастер-классы и курсы для барнаульцев, как для взрослых, так и для детей. Но из-за пандемии этот план пока остается планом.
А пока в лаборатории реализуют другие проекты, к примеру, обновляют кулинарный альманах блюд из алтайских продуктов. Теперь он выйдет в видео-формате. 14 блюд, входящих в это собрание рецептов, приготовил Владимир Астроушко.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».