Зазвучит по-новому: историческое здание XIX века в центре Барнаула приспособят под филармонию

В столице Алтайского края планируют отреставрировать историческое здание и приспособить его помещения для симфонического оркестра, пишет ТОЛК.

Краевой центр госзакупок объявил тендер на выполнение проекта ремонтно-реставрационных работ здания-памятника и объекта культурного наследия (В XIX веке здание было магазином купца Второва) на ул. Льва Толстого, 32 (между проспектами Ленина и Социалистическим).

Стартовая цена контракта составляет около 11 млн рублей, подрядчика определят 14 октября.

Согласно техзаданию, утвержденному министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой и замминистра строительства Игорем Спиваком, проектировщики должны приспособить помещения для современного использования трех творческих коллективов филармонии.

Кабинет руководителя, раздевалки, душевые, санузлы, помещения приема пищи будут объединены в общее фойе.

Так же будет в здании предусмотрен большой акустический зал для симфонического оркестра (не менее 170 кв. метров на 120 человек), помещения для групп виолончелей, контрабасов и ударных, скрипок, альтов, медных и деревянных духовых.