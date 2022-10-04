4 октября
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Жизнь

Зазвучит по-новому: историческое здание XIX века в центре Барнаула приспособят под филармонию

В столице Алтайского края планируют отреставрировать историческое здание и приспособить его помещения для симфонического оркестра, пишет ТОЛК.

Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Надежда Тиунова.

Краевой центр госзакупок объявил тендер на выполнение проекта ремонтно-реставрационных работ здания-памятника и объекта культурного наследия (В XIX веке здание было магазином купца Второва) на ул. Льва Толстого, 32 (между проспектами Ленина и Социалистическим).

Стартовая цена контракта составляет около 11 млн рублей, подрядчика определят 14 октября.

Согласно техзаданию, утвержденному министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой и замминистра строительства Игорем Спиваком, проектировщики должны приспособить помещения для современного использования трех творческих коллективов филармонии.

Кабинет руководителя, раздевалки, душевые, санузлы, помещения приема пищи будут объединены в общее фойе.

Так же будет в здании предусмотрен большой акустический зал для симфонического оркестра (не менее 170 кв. метров на 120 человек), помещения для групп виолончелей, контрабасов и ударных, скрипок, альтов, медных и деревянных духовых.

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