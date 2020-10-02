«Здесь люди добрее и отзывчивее». Новосибирец рассказал, почему мигрировал в алтайское село

33-летний Алексей Вольнов вместе с супругой уволились с хорошей работы и переехали из Новосибирска в деревню Ветелки в Алтайском крае. О том, почему они сбежали из большого города и каково им на новом месте, рассказал портал Ngs.ru .

Новосибирец Алексей Вольнов и его жена теперь живут в деревне Ветелки Алейского района.

Почему решили сбежать?

Уехать из Новосибирска решили, потому что все надоело, говорит Алексей. Хотя сам он коренной горожанин. А у жены два высших образования. Но достали городская суета и постоянная погоня за временем и деньгами.

«Решили начать жизнь буквально с нуля, чтобы жить в тишине и спокойствии. Наверное, нам просто надоел город, — говорит Алексей.

В столице Сибири семья жила на съемных квартирах. Сейчас в деревне у них 33 сотки. А по факту участок больше 50 соток. Правда, около 15−20 соток заросли кленом и тополями.

Новосибирец Алексей Вольнов и его жена теперь живут в деревне Ветелки Алейского района. Скан Youtube-блог «Простой Парень».

Как отреагировали родственники и друзья?

Родственники отреагировали нормально — «ведь их в первую очередь интересует благо близких». А вот знакомые и друзья были в шоке.

«Они до сих пор не могут поверить, что мы решились на такой шаг. Ведь они знают, что денег у нас практически нет, и всё же мы собрались и уехали. И, проехав 450 километров, обрели новый дом», — продолжает Алексей.

Новосибирец Алексей Вольнов и его жена теперь живут в деревне Ветелки Алейского района. Скан Youtube-блог «Простой Парень».

Почему выбрали Алтайский край?

Алексей объясняет: были варианты и в Новосибирской области, и в других местах — они ездили и смотрели различные деревни. А выбрав Алтайский край, явно не пожалели.

«Алтайский край — это другой мир, другие люди — более добрые и отзывчивые. Природа тут завораживает: даже в степи, в глухой деревне, очень красиво, на нашем прежнем месте жительства такой красоты нигде не было. В деревнях Новосибирской области, куда мы ездили на разведку, были узкие улицы, люди прятались за высокими заборами. Мы зашли в сельский магазин, а на нас там смотрели как на волков, вышедших из лесу. И в основном отношение в деревнях к нам было либо с негативом, либо с опаской. А в Алтайском крае даже в незнакомых деревнях люди здороваются, на трассе автомобили останавливаются без причины и предлагают помощь, даже если ты просто остановился что-то поправить в салоне или что-то взять из багажника», — рассказал Вольной.

Новосибирец Алексей Вольнов и его жена теперь живут в деревне Ветелки Алейского района. Скан Youtube-блог «Простой Парень».

Довольные ли они новой жизнью?

Супруги какое-то время пожили на даче под Бернском, и привыкли к уличному туалету, кипячению воды. Кипятить воды приходится и сейчас — баню они еще не восстановили.

«Довольны ли мы? С одной стороны, вот вроде она, наша мечта, но мы хотели подготовиться к этому, а получилось все спонтанно и так быстро, что чувства смешанные. Зато это настоящий кайф. А с другой стороны, уже осень и ничего не успеваешь сделать к зиме. Денег катастрофически не хватает, и иногда становится страшно, впрочем, это просто редкие слабости, которые есть у всех людей. Мы пришли к одной из своих целей, но нужно наладить тут все, чтобы было комфортно жить», — говорит Алексей.

О новой жизни семьи Алексей ведет Youtube-блог «Простой Парень».

Новосибирец Алексей Вольнов и его жена теперь живут в деревне Ветелки Алейского района. Скан Youtube-блог «Простой Парень».

Что такое село Ветелки?

Согласно Википедии, Ветелки— село в Алейском районе Алтайского края.

Входит в состав Совхозного сельсовета. Находится в центральной части Алтайского края, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Плотавки (приток реки Порозихи), на расстоянии 27 километров по прямой к юго-юго-востоку от города Алейска.

По словам Алексея Вольнова, в нем сейчас около 200 жителей.