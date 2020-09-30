Здесь похоронена красота: горожане водрузили траурные венки «эстетическому комплексу» администрации Владивостока

Местные жители решили, что изделия больше похожи на атрибутику кладбища, и завершили композицию венками.
К пустующим вазонам жители принесли траурные венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». На лавочку положили таблички, которые обычно делают на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».
«Пусть в кабинетах поставят гранитные кресла себе, долго просидят?», «Когда прекратиться наглое использование денег из бюджета на такие безобразия? Половина Владивостока ржет, половина — негодует», «Что они там курят?», «Все сказано в этих надписях. Не убавить не прибавить. Похоронена честность, порядочность и уважение народа к властям», — пишут жители портового города.
Такое благоустройство обошлось городскому бюджету в 10,8 млн рублей, сообщает 360tv.ru.
Власти отреагировали. И сообщили, что ничего менять не собираются, пишет РИА Новости .