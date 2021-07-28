«Здеся был Вася». Полюбившийся барнаульцам арт-объект закатали в асфальт

Мозаичную заплатку, выложенную барнаульскими художницами в одной из глубоких дорожных ям на ул. Мало-Тобольской, покрыли асфальтом, сообщается на Instagram-странице в napulse.tv.

Арт-объект создали две художницы Екатерина Витвинова и Ольга Береста и назвали его «Здеся был Вася». Таким необычным и творческим способом — с помощью красивой керамики — они хотели привлечь внимание к проблеме огромного количества глубоких ям и бескультурью, когда люди пишут где попало свои имена.

Жители Барнаула оценили проект. Но сейчас мозаику заасфальтировали. Многих подписчиков удивила скорость, с которой это было сделано. На странице napulse. tv особо подчеркивается: в этом месте много лет не ремонтировали дорогу, а после запуска проекта моментально пригнали технику.

Отмечается также, что художницы все же добились своего — привлекли внимание не только федеральных СМИ (Mash, Lifenews, Lenta), но и дорожников. Как бы то ни было, но ямы на ул. Мало-Тобольской уже нет, как и мозаики. Все покрыто асфальтом.