«Здеся был Вася». Полюбившийся барнаульцам арт-объект закатали в асфальт

Арт-объект создали две художницы Екатерина Витвинова и Ольга Береста и назвали его «Здеся был Вася». Таким необычным и творческим способом — с помощью красивой керамики — они хотели привлечь внимание к проблеме огромного количества глубоких ям и бескультурью, когда люди пишут где попало свои имена.
Жители Барнаула оценили проект. Но сейчас мозаику заасфальтировали. Многих подписчиков удивила скорость, с которой это было сделано. На странице napulse. tv особо подчеркивается: в этом месте много лет не ремонтировали дорогу, а после запуска проекта моментально пригнали технику.
Отмечается также, что художницы все же добились своего — привлекли внимание не только федеральных СМИ (Mash, Lifenews, Lenta), но и дорожников. Как бы то ни было, но ямы на ул. Мало-Тобольской уже нет, как и мозаики. Все покрыто асфальтом.