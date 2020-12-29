Здоровье близких в каждой покупке: Мария-Ра окажет существенную помощь ковидным госпиталям

Подведены итоги благотворительной акции «Здоровье близких в каждой покупке!», которую с 26 ноября по 26 декабря проводила торговая сеть во всех регионах своего присутствия.

В рамках акции каждый мог внести свой вклад в здоровье родных и близких, просто выбрав торговую сеть.

С каждой покупки в магазинах Мария-Ра 1 рубль направлялся в фонд акции. Отчет о накопленной сумме ежедневно обновлялся на сайте компании. Рубль поддержки никак не влиял на стоимость товаров и сумму чека. Все расходы компания Мария-Ра и партнеры взяли на себя.

За весь период акции собрано 34 000 000 рублей. В Алтайском крае собрано 12 000 000 рублей, в Кемеровской области — 10 000 000 рублей, в Новосибирской — 8 000 000, в Томской — 3 000 000 и 1 000 000 — в Республике Алтай.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Эта сумма будет поделена и отправлена на помощь ковидным госпиталям по всем регионам присутствия сети для закупки необходимых средств защиты, медикаментов и оборудования. организаторы начали осваивать собранные средства. Первой больницей, получившей помощь в рамках акции «Здоровье близких в каждой покупке», стала 5 городская больница города Барнаула: первые 2 миллиона потрачены на покупку средств индивидуальной защиты и оборудование. Немногим позже еще 19 больниц Сибири получили помощь на сумму 6 000 000 рублей. Сразу после Нового года еще 68 больниц получат помощь на сумму 26 000 000 рублей. Ковидные больницы Барнаула, Бийска, Новокузнецка и Кемерово больше всего нуждаются в покупке дополнительных машин скорой помощи, поэтому покупка спецтранспорта уже запланирована. Для остальных медучреждений будет закуплено оборудование, средства защиты и медикаменты.

Инициативу организаторов акции поддержали и другие компании. Мария-Ра благодарит партнеров за поддержку и за их вклад в помощь медикам Сибири!

Уходящий год был для каждого из нас испытанием. Испытанием на прочность, на возможность адаптироваться к вынужденным обстоятельствам и ограничениям, а главное — испытанием нашей человечности и способность помочь. С уверенностью и большой благодарностью говорим, что все испытания мы преодолели. Смогли мы это только благодаря вам, дорогие покупатели!