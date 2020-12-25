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Здравоохранитель Мурашко назвал главную задачу на 2021 год

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал победу над коронавирусом главной задачей ведомства на 2021 год, сообщает РИА «Новости».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Мурашко подчеркнул, что сегодня пандемия не дает нормально работать чиновникам от здравоохранения.

«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — отметил министр на брифинге 24 декабря.

Кроме того, добавил Мурашко, необходимо усовершенствовать оказание медпомощи, а также повысить качество медуслуг и внимание к пациенту.

Министр поблагодарил медиков за работу в 2020 году, за неравнодушие и приверженность врачебному долгу, подчеркнув, что более 5 тыс. медработников получили награды.

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