Здравоохранитель Мурашко назвал главную задачу на 2021 год

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал победу над коронавирусом главной задачей ведомства на 2021 год, сообщает РИА «Новости» .

Мурашко подчеркнул, что сегодня пандемия не дает нормально работать чиновникам от здравоохранения.

«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — отметил министр на брифинге 24 декабря.

Кроме того, добавил Мурашко, необходимо усовершенствовать оказание медпомощи, а также повысить качество медуслуг и внимание к пациенту.

Министр поблагодарил медиков за работу в 2020 году, за неравнодушие и приверженность врачебному долгу, подчеркнув, что более 5 тыс. медработников получили награды.