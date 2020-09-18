Зеленая зона среди новостроек: как благоустраивают сквер в оживленном спальном районе Барнаула

Работы по благоустройству нового сквера в районе новостроек на пересечении улиц Сергей Ускова и Взлетная продолжаются в Барнауле. Облагораживание этой общественной территории ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Как неоднократно сообщал altapress.ru, ранее здесь был срезан растительный слой, провели геодезическую разбивку, выполнели координатное планирование территории, отделили участки под газоны.

Вместе с этим специалисты компании-подрядчика в лице ООО «СК «Город» начали устанавливать поребрики, разровняли песок, подготовили территорию под мощение тротуарной плиткой.

На данный момент работы продолжаются. Как рассказали в СК «Город», здесь завершена планировка местности. Также специалисты компании уплотнили основание под дорожки парка. Уже почти полностью выполнены работы по устройству бортовых камней.

Все работы, согласно взятым на себя подрядчиком обязательствам, должны быть завершены до 1 ноября текущего года.

В итоге в сквере появятся линии наружного освещения, фонари, более 50 скамеек, урны, две перголы (навесы от солнца), шесть парковых деревянных лежаков.

Изюминкой этой общественной территории станут два флюгера в форме самолета, которые будут изготовлены по индивидуальному проекту. Размер каждого флюгера — более полуметра. Их установят на центральных дорожках аллеи.

Также проектом благоустройства этой территории предусмотрено комплексное озеленение. В общей сложности в сквере высадят более 280 деревьев и 190 кустарников различных пород, а также обустроят почти 8,5 тысячи квадратных метров газона.

Благоустройство сквера на улице Сергея Ускова. Анна Зайкова.

На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено 17,5 млн рублей.

Напомним, что за проведение комплексного благоустройства сквера на пересечении улиц Ускова и Взлетная ранее высказались сами горожане в ходе интернет-голосования.

Контроль за качеством выполняемых работ проводят сотрудники администрации города, а также представители депутатского корпуса и общественности.

Благоустройство сквера на улице Сергея Ускова. Анна Зайкова.

В августе этого года на место работ выезжал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он лично ознакомился с тем, как проводится благоустройство этой территории, которая в конечном итоге станет точкой притяжения для жителей густозаселенного района.

Говоря о сквере, градоначальник подчеркнул: «Очень приятно, что в разработке эскизных решений сквера участвовали молодые архитекторы. Получился в результате хороший проект. Надо его воплотить качественно и в срок. Сомнений, что так и будет, нет».