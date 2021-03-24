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Жизнь
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Власти Барнаула обещают не вырубать Мизюлинскую рощу

Власти Барнаула прокомментировали судьбу зеленых насаждений в Мизюлинской роще. Ранее появилась проектная документация, согласно которой в зеленой зоне под снос попало более сотни деревьев.

Мизюлинская роща. Проект.
Мизюлинская роща. Проект.
barnaul.org

Все зеленые насаждения, существующие на территории рощи, будут максимально сохранены, уверяет глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его данным, всего там около тысячи деревьев. Весной проведут повторное обследование, чтобы избавиться только от аварийных деревьев и поросли клена, которая мешает проходу.

«Решение о сносе будут приниматься комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород — сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие. Предварительно мы провели опрос жителей о том, что они хотели бы видеть на территории зеленой зоны, они отражены в проекте», — цитирует Шеломенцева пресс-центр мэрии.

Первые работы в Мизюлинской роще начнутся после того, как растает снег и потеплеет. Ориентировочно в начале мая.

Завершить благоустройство обещают до 1 сентября.

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