Власти Барнаула обещают не вырубать Мизюлинскую рощу

Власти Барнаула прокомментировали судьбу зеленых насаждений в Мизюлинской роще. Ранее появилась проектная документация, согласно которой в зеленой зоне под снос попало более сотни деревьев.

Все зеленые насаждения, существующие на территории рощи, будут максимально сохранены, уверяет глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его данным, всего там около тысячи деревьев. Весной проведут повторное обследование, чтобы избавиться только от аварийных деревьев и поросли клена, которая мешает проходу.

«Решение о сносе будут приниматься комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород — сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие. Предварительно мы провели опрос жителей о том, что они хотели бы видеть на территории зеленой зоны, они отражены в проекте», — цитирует Шеломенцева пресс-центр мэрии.

Первые работы в Мизюлинской роще начнутся после того, как растает снег и потеплеет. Ориентировочно в начале мая.

Завершить благоустройство обещают до 1 сентября.