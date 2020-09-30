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«Зеленый дом», корабль и шесть тысяч коров

Тальменский район готов удивлять гостей необычными вещами: «зеленый дом» в традиционном украинском стиле, настоящий корабль и фестиваль пельменей в с. Луговское.

Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина

Новое туристическое направление Алтайского края

Оказалось, что в Тальменском районе скрыт туристический потенциал — люди здесь рады гостям и готовы удивлять. В Новотроицке активно развивается сельский агро-туризм. Хозяйка усадьбы Ирина Грудцина приобрела «традиционный» дом в мае 2019 года у дальней родственницы с условием, что она сохранит убранство и самобытность. Гостям здесь устроят тест-драйв в старинных украинских традициях — подоить козу, сколотить масло, слепить вареники или намолоть муку из цельных зерен. Рукодельниц хозяйка научит прясть, вышивать и «выбивать» узоры на ручном станке, вкусно накормит и расскажет историю своего рода.

Не далеко от райцентра есть село Язово. Там обосновался бывалый моряк, который построил корабль и организовал турбазу «Русский дом». Гостям там рады — проведут на палубу, попустят к штурвалу и поднимут на корабельный нос, а после небольшой экскурсии спустят в трюм, чтобы угостить домашней едой и почувствовать силу волн.

Турбаза &quot;Русский дом&quot; в с. Язово
Турбаза «Русский дом» в с. Язово
Дарья Зыкина

Промышленность и сельское хозяйство

Скоро на территории района появится современный животноводческий комплекс на 6 000 коров. Не так давно компания «ЭкоНиваАлтай» взяла в аренду 17,3 га тальменской земли для реализации «молочного» проекта.

Евгений Костяков,
заместитель директора по производству «ЭкоНиваАлтай»:

Будем производить молоко, сыры, творожные продукты, сметану. Пока идет стройка завода, готовим кормовую базу (сенаж и силос), отбираем молочные породы коров. По плану у нас к концу года завести молодняк. К тому времени полностью подготовим и утеплим третий корпус и доильное отделение.

Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Компания «ЭкоНиваАлтай» в с. Курочкино
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина

Сейчас компания активно ведет работы по установке фундамента для семи коровников: заливаются полы, идет подготовка к монтажу зданий. Электричество подведено, корма заготовлены, скважины пробурены, кадровый состав готов к работе. Компания планирует запустить первую партию рогатого скота к концу 2020 года.

Справка

В настоящее время предприятие насчитывает 60 человек рабочих. Их средняя заработная плата составляет более 45 тысяч рублей. За полгода присутствия в районе «ЭкоНиваАлтай» пополнила местный бюджет на 4 млн рублей и выступила в качестве соинвестора мероприятий в рамках программы по поддержке местных инициатив на сумму более 1 млн рублей.

Ждут гостей

Районный центр Тальменка встретит необычной привокзальной площадью, которую благоустроили с помощью федеральной программы «Комфортная среда». Тут же рядом вскоре откроется кондитерская с горячей выпечкой, напитками и тортами собственного производства.

Есть и небольшой парк, созданный по инициативе местных жителей при поддержке государственных программ. Из заброшенного пожарного водоема тальменцы построили уникальную площадку.

Татьяна Слесаренко,
председатель поселкового совета:

Раньше здесь был заброшенный лес. Когда-то функционировал садик, можно было прогуляться, но в основном здесь все было заброшено. А сейчас — благоустроенный водоем с возможностью порыбачить, отдохнуть в беседках и на лавочках. Сюда съезжались жители из соседних районов, чтобы посмотреть на эту «райскую» площадку.

Привокзальная площадь в р.п. Тальменка
Привокзальная площадь в р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Вокзал в р.п. Тальменка
Вокзал в р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Вокзал в р.п. Тальменка
Вокзал в р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина
Р.п. Тальменка
Р.п. Тальменка
Дарья Зыкина

Тальменский район только три года назад начал свое преображение, но местные жители не хотят останавливаться. Здесь строятся детские сады, школы, восстанавливаются библиотеки и памятники, развивается бизнес и экономика. В отдаленных селах проводится освещение улиц, обустраиваются безопасные зоны для детей и родителей, строятся храмы и амбулатории.

с. Язово
с. Язово
Дарья Зыкина
с. Язово
с. Язово
Дарья Зыкина
Амбулатория в. Луговое
Амбулатория в. Луговое
Дарья Зыкина
Амбулатория в. Луговое
Амбулатория в. Луговое
Дарья Зыкина
с. Курочкино
с. Курочкино
Дарья Зыкина
с. Курочкино &quot;Алтай-Форест&quot;
с. Курочкино «Алтай-Форест»
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина
Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино
Дарья Зыкина
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