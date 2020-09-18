Зеленое сердце города: как благодаря нацпроекту преображается парк «Изумрудный»

В зеленой зоне, раскинувшейся в центре Барнаула — парке «Изумрудный» —, несмотря на смену сезона, кипит работа. Изо дня в день горожане могут наблюдать здесь тяжелую технику и рабочих, которые занимаются благоустройством этой территории.

Напомним, работы здесь ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчиком выступает ООО «СК «Город», которое в данный момент одновременно с «Изумрудным» благоустраивает сквер в районе пересечения улиц Сергея Ускова и Взлетная.

Как отмечают представители компании, весь спектр запланированных на этот сезон работ, будет выполнен в срок — к 1 ноября. Это подтверждают и в городской администрации.

«Работы на двух участках продолжаются в соответствии с графиком, до 1 ноября 2020 года весь комплекс работ по благоустройству территорий должен быть завершен», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

Altapress.ru ранее неоднократно сообщал, что в «Изумрудном» на первом этапе благоустройства запланировано оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны.

Именно на этом объекте сейчас и сконцентрировано все внимание подрядчика. Почти две трети дорожки с асфальтовым покрытием будут предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, и любителей скандинавской ходьбы.

Еще одна треть предназначена для любителей бега.

Сейчас на дорожке подготовлено основание, установлены бордюрные камни.

Также рабочие занимаются прокладкой кабеля для будущей системы наружного освещения.

Вскоре здесь начнут укладку асфальта.

Напомним, в августе с ходом благоустроительных работ в парке «Изумрудном» лично ознакомился глава Барнаула Вячеслав Франк, который особо поблагодарил губернатора Алтайского края Виктора Томенко за внимание к этому объекту.

Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

В данном случае следует отметить, что парк взят на баланс края, а на реализацию мероприятий первого этапа его благоустройства было выделено больше средств, чем предусматривалось изначально.

Важно указать, что за благоустройство «Изумрудного» и сквера на улице Ускова высказались сами барнаульцы, которые приняли участие в интернет-голосовании, проходившем осенью 2019 года.

Работы на обеих территориях стартовали 8 августа сразу же после определения подрядчика.