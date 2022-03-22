Зеленский готов обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Суспильнi».

Ранее в интервью телеканалу CNN он уже говорил, что готов к переговорам с Путиным, но «если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война».

Глава переговорной российской делегации Владимир Мединский заявлял, что говорить о встрече лидеров можно будет только тогда, когда РФ и Украина утвердят мирный договор.