22 марта
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Жизнь

Зеленский готов обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Суспильнi».

Ранее в интервью телеканалу CNN он уже говорил, что готов к переговорам с Путиным, но «если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война».

Глава переговорной российской делегации Владимир Мединский заявлял, что говорить о встрече лидеров можно будет только тогда, когда РФ и Украина утвердят мирный договор.

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