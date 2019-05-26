Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Зеленский написал пост в честь годовщины рождения русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского. «Ровно 130 лет назад в Киеве родился „отец вертолетов“ — знаменитый украинец Игорь Сикорский», — написал глава Украина и добавил, что инженер «всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей».
Справка
Игорь Сикорский — великий изобретатель. Через два года после окончания Киевского политехнического института спроектировал и построил первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь» в Санкт-Петербурге (1913 год). Также впервые создал тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец» (1914 год), трансатлантический гидроплан и серийный вертолет одновинтовой схемы (США, 1942 год).