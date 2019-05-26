Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Владимир Зеленский заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы каждый талантливый украинец мог реализовать свои инициативы на родине. «Чтобы именно Украина стала для наших гениев база для дальнейшего покорения мира», — написал президент на своей странице в Facebook.