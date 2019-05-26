Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Владимир Зеленский заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы каждый талантливый украинец мог реализовать свои инициативы на родине. «Чтобы именно Украина стала для наших гениев база для дальнейшего покорения мира», — написал президент на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Зеленский написал пост в честь годовщины рождения русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского. «Ровно 130 лет назад в Киеве родился „отец вертолетов“ — знаменитый украинец Игорь Сикорский», — написал глава Украина и добавил, что инженер «всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей».

Справка

Игорь Сикорский — великий изобретатель. Через два года после окончания Киевского политехнического института спроектировал и построил первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь» в Санкт-Петербурге (1913 год). Также впервые создал тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец» (1914 год), трансатлантический гидроплан и серийный вертолет одновинтовой схемы (США, 1942 год).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость