Зело красно: десять старорусских городов, популярных у туристов из Алтайского края

Tele2, российский оператор мобильной связи, ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. В мае-сентябре прошлого года абоненты Tele2 из Алтайского края чаще всего ездили в Рязань. На втором месте рейтинга оказался Нижний Новгород, а на третьем — Тверь. Среди направлений, только набирающих популярность у клиентов Tele2 из Алтайского края, лидирует Великий Новгород.

На основе обезличенных данных клиентов Tele2 проанализировала туристическую привлекательность 20 направлений (помимо Москвы), где можно прикоснуться к истокам русской культуры: увидеть старую архитектуру, побывать в местах исторических событий, познакомиться с народными промыслами. По итогам отпускного сезона 2022 года первое место у туристов из Алтайского края заняла Рязань. На втором месте — Нижний Новгород, на третьем — Тверь. Также в десятку рейтинга вошли Тула, Ярославль, Владимир, Сергиев Посад, Кострома, Смоленск и Муром.

Tele2 ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. Великий Новгород. Фото предоставлено компанией «Т2 Мобайл».

Еще несколько направлений быстро набирают популярность. В Великом Новгороде (Новгородская область) число путешественников из Алтайского края увеличилось на 67% по сравнению с 2021 годом. В полтора раза вырос турпоток в Волоколамск Московской области и Углич Ярославской области, на треть — в Суздаль Владимирской области и Рыбинск Ярославской области.

Путешествуя по старорусским городам, жители Алтайского края проговорили по телефону 3 000 часов и использовали 13 000 гигабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты звонили в Торжке Тверской области, а больше всего «качали» в Переславле-Залесском Ярославской области.

Tele2 ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. Нижний Новгород. Фото предоставлено компанией «Т2 Мобайл».

Как в домашнем регионе, так и в путешествиях клиенты Tele2 могут пользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Больше». Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2», нажать на значок подарка в нижнем правом углу экрана, выбрать регион местонахождения, после чего активировать интересующие предложения. Например, в Великом Новгороде абоненты могут получить скидку на полет на воздушном шаре, а в Старой Руссе — скидку на билет в интерактивный музей-реконструкцию «Усадьба древнерусского рушанина». Также во всех регионах клиентам Tele2 доступны кешбэк и скидки на отели, экскурсии, авиабилеты.