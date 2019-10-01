Землетрясение произошло по соседству с Алтайским краем

Землетрясение с показателем магнитуды 2,4 произошло в Кемеровской области поздним вечером 30 сентября, передает « Интерфакс » со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 23:15 по местному времени примерно в 13 километрах к юго-западу от Междуреченска.

В Кузбассе сейсмичность, как правило, носит техногенный характер и связана с проведением интенсивных горных работ.

Напомним, в сентябре 2019 года в другом соседнем с Алтайским краем регионе — Республике Алтай — произошло несколько подземных толчков. Самый сильный из них случился 13 сентября. Землетрясение имело показатель магнитуды 5,3.

Комментируя для altapress.ru сейсмическую активность в горах Алтая, директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов сообщил, что опасаться каких-либо разрушительных последствий в результате землетрясений в этой зоне не стоит.