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Жизнь

Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области накануне вечером произошло землетрясение.

Его магнитуда составила 3,7, указывает bfm.ru.

Эпицентр находился у Барабинска.

Также сообщалось, что под Новосибирском произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,4. Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах от Искитима.

Здесь уже фиксировались подземные толчки магнитудой выше 4.

Ранее серия ощутимых подземных толчков обрушилась на Сибирь. Жители Искитима, Евсино, Шибково, Линево ощутили подземные толчки. Это произошло 27 ноября прошлого года.

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