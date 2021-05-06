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Жизнь

Землю накроет мощный магнитный шторм в середине мая

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца сообщила о сильных магнитных возмущениях, которые накроют Землю в мае.

Солнце.
Солнце.
СС0

Магнитосфера Земли сменит свое состояние 11 мая. 14 мая буря достигнет своего пика.

Согласно прогнозам, ее мощность оценивается как G2 — средняя буря.

Однозначного мнения ученых о том, как влияет это природное явление на людей и животных, — нет. Некоторые считают, что магнитные бури положительно действуют на здоровье, потому что помогают адаптироваться к сложным условиям среды.

Другие ученые считают, что бури отрицательно влияют на здоровье. Так, гипертоникам в эти дни советуют пить побольше воды и снизить употребление соли, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Также магнитные бури могут влиять на повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

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