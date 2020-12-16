Землю ждут серьезные магнитные бури в конце декабря 2020 года

26 декабря может стать неблагоприятным для людей, у которых есть какие-либо сердечно-сосудистые заболевания. Плохо себя могут чувствовать пенсионеры, маленькие дети и беременные.
28 и 29 декабря начинающиеся магнитные бури будут ощутимы теми, у кого часто обостряются хронические заболевания.
В этой связи медики советуют в эти дни сократить физическую активность, следить за питанием, побольше употреблять воды.
Врачи советуют во время магнитных бурь проводить меньше времени на солнце, делать утреннюю тренировку в виде нескольких простых упражнений, выполнять дыхательную гимнастику во время ходьбы и принимать контрастный душ.