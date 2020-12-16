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Жизнь

Землю ждут серьезные магнитные бури в конце декабря 2020 года

В декабре 2020 на Земле неспокойная геомагнитная обстановка, пишет Meteoprog.ua. На третью декаду приходится наиболее сильная и затяжная магнитная буря, пик которой будет 19 декабря.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

26 декабря может стать неблагоприятным для людей, у которых есть какие-либо сердечно-сосудистые заболевания. Плохо себя могут чувствовать пенсионеры, маленькие дети и беременные.

28 и 29 декабря начинающиеся магнитные бури будут ощутимы теми, у кого часто обостряются хронические заболевания.

В этой связи медики советуют в эти дни сократить физическую активность, следить за питанием, побольше употреблять воды.

Врачи советуют во время магнитных бурь проводить меньше времени на солнце, делать утреннюю тренировку в виде нескольких простых упражнений, выполнять дыхательную гимнастику во время ходьбы и принимать контрастный душ.

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