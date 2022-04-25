Жадность бизнеса стала причиной роста цен на лекарства, заявил генпрокурор РФ

Проведенные проверки показали, говорит Краснов, что на пути от изготовителя до конечного покупателя стоимость лекарств в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы «по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины».
Он потребовал от подчиненных продолжать мониторинг цен и довести надзорные мероприятия «до логического завершения», чтобы тот, кто нарушил закон, за это ответил.
Также необходимо на системной основе проверить все цепочки ценообразования и «обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания».
Ранее сообщалось, что объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года.