Жадность бизнеса стала причиной роста цен на лекарства, заявил генпрокурор РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал жадность коммерсантов причиной роста цен на лекарства, пишет РБК со ссылкой на коллегию ведомства.

Проведенные проверки показали, говорит Краснов, что на пути от изготовителя до конечного покупателя стоимость лекарств в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы «по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины».

Он потребовал от подчиненных продолжать мониторинг цен и довести надзорные мероприятия «до логического завершения», чтобы тот, кто нарушил закон, за это ответил.

Также необходимо на системной основе проверить все цепочки ценообразования и «обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания».

Ранее сообщалось, что объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года.