22 апреля
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Здоровье

Импорт медикаментов в РФ остался на прошлогоднем уровне, заявили таможенники

Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Лекарства не находятся под санкциями.

В апреле задекларировано 4,7 тыс. тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения, уточнил Булавин.

Страны-поставщики

Основными поставщиками являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Наиболее дорогостоящие лекарства в Россию поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады.

Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств в Россию.

Логистика

Однако в связи с событиями на Украине и возникшими на их фоне логистическими трудностями многие фармацевтические компании так или иначе изменили свое присутствие на российском рынке.

Так, французская Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций, пишет bfm.ru.

Немецкая компания Bayer в свою очередь заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в России, но продолжит поставлять лекарства.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву искать аналоги иностранных лекарств. Минздрав, в свою очередь, написал письмо регионам, в котором перечислил лекарства, которые могут оказаться в дефиците.

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