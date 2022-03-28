28 марта
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Здоровье

Голикова поручила Минздраву искать аналоги иностранных лекарств, в том числе от онкологии

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения начать искать аналоги лекарств, которые не производят в России и дружественных ей странах. В их числе — 39 препаратов от разных видов онкологии, пишет «Коммерсант».

Полки с лекарствами в аптеке.
Полки с лекарствами в аптеке.
CC0

Минздрав, в свою очередь, написал письмо регионам, в котором перечислил лекарства, которые могут оказаться в дефиците.

Среди них препараты для лечения разных видов онкологии: меланомы, рака молочный железы, бронхов, легких и предстательной железы.

В частности, письмо было отправлено 94 адресатам: главам минздрава Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федерального округов и главным внештатным онкологам и главврачам онкодиспансеров в этих округах.

По словам онколога, члена правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николая Жукова, в письме МНИЦ упомянуты наиболее дорогие и самые инновационные препараты — «костяк современной противоопухолевой терапии».

По данным Headway Company, расходы на них в 2021 году составили 62% от всех трат на препараты для химиотерапии в рамках госзакупок в России.

Представитель Минздрава также пояснил «Ведомостям», что регионы в случае затруднений должны знать, чем временно заменить необходимые лекарства.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что, составляя подобные списки лекарств-аналогов, Минздрав проводит работу на перспективу, так как пока иностранные фармкомпании продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию.

Ранее российские врачи пожаловались на нехватку 80 препаратов.

Также ранее алтайский минздрав прокомментировали нехватку импортного инсулина: «Люди сами создают дефицит», — заявили в ведомстве.

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