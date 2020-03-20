Жара до +15 градусов и внезапный мороз обрушатся на Алтайский край

Весна в Алтайском крае продолжает демонстрировать свою нестабильность — в конце текущей недели жителей региона ждет резкое потепление, а затем столь же резкое похолодание.

Как рассказала altapress.ru начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, 20 и 21 марта в регионе будет тепло. В пятницу температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами поднимется до +11 градусов.

В субботу станет еще теплее. В большинстве районов края будет +3…+8 градусов, а по югу столбики термометров покажут +15 градусов.

Однако 22 марта в течение дня ожидается резкое похолодание. В воскресенье по территории региона ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. По северо-западу края местами возможны метели.

Людмила Сырых уточнила, что скорее всего, на 22 марта в регионе будет передано штормовое предупреждение.

После этого в крае установится спокойная погода, будет преимущественно без осадков. Однако при этом в начале следующей недели даже в дневные часы температура воздуха будет отрицательной.

Гололед. altapress.ru

Погода и паводок

По словам Людмилы Сырых, такие погодные колебания благотворно влияют на паводковую обстановку, поскольку за непродолжительным периодом активного снеготаяния следует похолодание, которое сдерживает обострение ситуации в регионе.

Когда в Алтайском крае начнется ледоход

Ранее в региональном Гидрометцентре altapress.ru рассказали, что из-за аномально теплой зимы процесс вскрытия рек и ледоход могут начаться раньше привычного срока.

Средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.