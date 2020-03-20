Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -1°C

Жара до +15 градусов и внезапный мороз обрушатся на Алтайский край

Весна в Алтайском крае продолжает демонстрировать свою нестабильность — в конце текущей недели жителей региона ждет резкое потепление, а затем столь же резкое похолодание.

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, 20 и 21 марта в регионе будет тепло. В пятницу температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами поднимется до +11 градусов.

В субботу станет еще теплее. В большинстве районов края будет +3…+8 градусов, а по югу столбики термометров покажут +15 градусов.

Однако 22 марта в течение дня ожидается резкое похолодание. В воскресенье по территории региона ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. По северо-западу края местами возможны метели.

Людмила Сырых уточнила, что скорее всего, на 22 марта в регионе будет передано штормовое предупреждение.

После этого в крае установится спокойная погода, будет преимущественно без осадков. Однако при этом в начале следующей недели даже в дневные часы температура воздуха будет отрицательной.

Гололед.
Гололед.
altapress.ru

Погода и паводок

По словам Людмилы Сырых, такие погодные колебания благотворно влияют на паводковую обстановку, поскольку за непродолжительным периодом активного снеготаяния следует похолодание, которое сдерживает обострение ситуации в регионе.

Когда в Алтайском крае начнется ледоход

Ранее в региональном Гидрометцентре altapress.ru рассказали, что из-за аномально теплой зимы процесс вскрытия рек и ледоход могут начаться раньше привычного срока.

Средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость