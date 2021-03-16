Жара до +15 градусов надвигается на Алтайский край. Стало известно, когда потеплеет

Текущая неделя удивит жителей Алтайского края по-весеннему нестабильной погодой. В ближайшие дни в регионе будет еще достаточно морозно, а вот к выходных ожидается мощное потепление.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в течение рабочей недели районы края будут находиться под влиянием антициклона.

Но при этом с каждым днем температура воздуха в регионе будет постепенно нарастать на 1−3 градуса.

Если в ночные часы в начале недели температура воздуха будет балансировать в диапазоне −17…−27 градусов в зависимости от конкретной территории, то к концу рабочей пятидневки ночью будет уже −10…−15 градусов.

Дневные температуры от «вилки» в −7…−12 градусов поднимутся до значений 0…-5 градусов.

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С приходом выходных в Алтайском крае ожидается мощное потепление. В большинстве районов края в дневные часы столбики термометров поднимутся до положительных температур.

При этом местами воздух прогреется до +8 градусов, а по югу края и вовсе вероятно достижение показателя в +15 градусов.

Одновременно с потеплением в регионе прогнозируется усиление ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега.