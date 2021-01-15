Жара до +7 градусов обрушится на Алтайский край после 30-градусных морозов

Погода продолжит удивлять жителей Алтайского края — в ближайшие выходные по югу края ожидается потепление до +7 градусов, хотя в данный момент ночные температуры опускаются ниже отметки -30 градусов.

В пятницу, 15 января, в регионе будет −20…−25 градусов, преимущественно без осадков.

В ночь на субботу, 16 января, температура составит −27…−32 градуса, местами по западу будет −21…−26 градусов.

В дневное время станет теплее — до −10…−15 градусов, а местами по югу и до −3…−8 градусов.

Но самое любопытное, что в воскресенье в регионе и вовсе ожидается январская жара. Температура воздуха 17 января составит −1…−6 градусов, местами по югу столбики термометров покажут положительные температуры — до +2…+7 градусов.

В Барнауле в этот день будет −2…−4 градуса.